200 multe in 48 ore, questo autovelox sta facendo strage: non passare mai da questa strada o sei fritto

Un numero impressionante di multe fa riflettere sulla posizione di questo autovelox e sulle modalità di rilevamento della velocità

Siete mai stati “fritti” da un autovelox in particolare? Immaginate di dover percorrere una strada, magari per lavoro o per necessità, e di sapere che lì, in agguato, c’è un dispositivo che vi può rovinare la giornata (e il portafoglio). Un autovelox situato in una strada apparentemente tranquilla sta facendo impazzire gli automobilisti, con un numero Record di 200 multe elevate in sole 48 ore. La notizia si è rapidamente diffusa sui social media, scatenando la paura di chi percorre quotidianamente il tratto stradale e l’indignazione di chi si è visto recapitare verbali salati per eccesso di velocità. Sui social network, si moltiplicano i commenti di automobilisti infuriati che denunciano l’autovelox come una “trappola” per fare cassa. C’è chi parla di “multe facili” e chi chiede maggiori controlli sulla taratura e sulla posizione dell’autovelox.

L’appello alla prudenza

Al di là delle polemiche sull’autovelox, è fondamentale ricordare che il rispetto dei limiti di velocità è essenziale per la sicurezza stradale. Invitiamo tutti gli automobilisti a guidare con prudenza e a rispettare i limiti, per evitare incidenti e sanzioni. I consigli da rispettare sono semplici facili da ricordare. Rispettate sempre i limiti di velocità anche se vi sembra di conoscere bene una strada. Verificate sempre la presenza di cartelli che indicano limiti di velocità o controlli elettronici. Utilizzate app di navigazione poiché molte app di navigazione segnalano la presenza di autovelox lungo il percorso. In caso di multa, verificate attentamente il verbale e controllate in particolare che siano indicati correttamente il luogo, la data e l’ora dell’infrazione, nonché il modello e la targa del veicolo.

La trappola

Al momento, la posizione precisa dell’autovelox non è stata ancora resa pubblica. Tuttavia, dalle testimonianze raccolte, sembra che si trovi nascosto in una zona ad alto scorrimento, dove il limite di velocità cambia improvvisamente. Molti automobilisti, presi alla sprovvista, si trovano a superare il limite consentito, incappando così nella sanzione. In attesa di conoscere la posizione esatta dell’autovelox, il consiglio è di prestare la massima attenzione ai limiti di velocità e di guidare con prudenza. In caso di multa ingiusta, è possibile presentare ricorso entro 60 giorni. Vi terremo aggiornati sulla vicenda, fornendovi ulteriori dettagli sulla posizione dell’autovelox e sulle eventuali contromisure da adottare. Nel frattempo, fate girare la notizia: condividete questo articolo con i vostri amici e familiari, per evitare che anche loro cadano nella trappola!