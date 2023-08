McLaren spiega il cambio di ingegneri per Norris

Norris generalmente corre con il suo ingegnere di pista di lunga data alla McLaren , Will Joseph, ma a volte Joseph ha scambiato i ruoli con l’ingegnere Jose Manuel Lopez

Alla domanda sul piano alla base della rotazione degli ingegneri di gara per Norris, che non è così comune in tutta la griglia, il team principal della McLaren, Andrea Stella, afferma che il team vuole costruire una copertura sufficiente per un estenuante calendario di 24 gare il prossimo anno, aumentando anche il livello di esperienza generale di Woking.

“Il motivo per cui vedi che c’è un gruppo di ingegneri a supporto di ogni pilota piuttosto che i classici due o tre ingegneri è perché vogliamo raggiungere un paio di obiettivi“, ha spiegato Stella.

“La prima è che abbiamo 24 gare e inizia a diventare una sfida, anche a livello personale, assicurarci di poter coprire tutte le gare”.

“Questo è pensato in termini di pianificazione, ma anche in termini di cosa succede se abbiamo un’emergenza e dobbiamo sostituire uno degli ingegneri di gara, quindi vogliamo creare una sorta di lunga panchina o un lungo gruppo di persone che possano sostenere il pilota”.

“Sono molto contento senza entrare nello specifico di un ingegnere o dell’altro, sono molto contento di come questo processo stia portando a un gruppo di ingegneri molto competente che può interagire con i piloti”.

Lopez è l’ingegnere delle prestazioni di Norris dal 2020 e ha quindi già costruito un forte legame con il suo pilota. Lo spagnolo è stato precedentemente impiegato in F1 dalla Haas. Stella afferma che non è solo la flessibilità, ma anche il miglioramento della comunicazione tra gli ingegneri stessi alla base del trasferimento, con gli ingegneri che raccolgono nuove sfumature e comprendono meglio le reciproche esigenze indossando un cappello diverso per una sessione.

Interagire con i piloti non è tutto

“È anche essere in grado di fargli da stratega”, ha aggiunto. “E devi farlo con il minimo numero di parole, per comunicare ciò che devi comunicare, devi farti capire in termini di terminologia“.

“Dobbiamo esporre tutti gli ingegneri a quanta più esperienza possibile. Quindi, questo è il motivo per cui lo facciamo e sono molto contento di ciò che vedo accadere”.

Alla domanda sul ruolo di Norris nel processo, Stella ha dichiarato: “Lando è felice ed è nel suo stesso interesse far crescere i propri ingegneri, perché questi sono i ragazzi che devono convincerlo ad andare veloce e raggiungere il successo futuro”.

“Un pilota non è solo l’estremità ricevente in questo processo, è in realtà l’estremità superiore e Lando lo sta facendo molto bene”.