Mclaren: nuove procedure di partenza “disastrose”

Il debutto della stagione 2026 di Formula 1 si avvicina e, nonostante l’entusiasmo per il cambio regolamentare, il team Mclaren ha sollevato preoccupazioni urgenti riguardo le nuove procedure di partenza . Secondo il team principal Andrea Stella e il pilota Oscar Piastri, queste, influenzate dalle nuove power units e dall’aerodinamica attiva, rappresentano un serio rischio per la sicurezza dei piloti.

Il rischio dei motori spenti e l’anti-stallo in partenza: il rischio secondo Mclaren

Il problema principale risiede nella gestione delle nuove unità di potenza, che hanno visto la rimozione della MGU-H, componente che converte l’energia termica dei gas di scarico in energia elettrica, riducendo il turbo lag e ricaricando la batteria (ES) o alimentando l’MGU-K. Questo costringe i piloti a un complesso processo di “spooling”, che può durare fino a 15 secondi. Oscar Piastri ha descritto questa situazione come una potenziale “ricetta per un disastro”, sottolinenando il rischio di anti-stalling, se calcolato male il tempo.

A differenza degli anni passati, dove una cattiva partenza significava solo perdere qualche metro, nel 2026 il rischio è che diverse vetture rimangano quasi immobili o estremamente lente mentre il resto del gruppo sopraggiunge a velocità elevata. Il team britannico teme che la griglia possa trasformarsi in un campo minato, con pericoli di tamponamenti ad alta velocità simili a quelli talvolta visti in Formula 2.

Aerodinamica attiva e sicurezza in gruppo

Oltre ai motori, un’altra preoccupazione riguarda l’introduzione dell’aerodinamica attiva (Straight Line Mode o SLM). Se questa modalità a basso carico venisse già utilizzata al momento dello scatto iniziale, le vetture si troverebbero con centinaia di punti di carico aerodinamico in meno proprio nel momento di massima densità del gruppo. Piastri ha avvertito che gestire 22 auto così vicine con un grip ridotto è una sfida che la Federazione non dovrebbe sottovalutare.

Andrea Stella ha chiesto ufficialmente un intervento della FIA, definendo “imperativo” modificare le procedure prima del Gran Premio inaugurale in Australia. Per Mclaren, la sicurezza collettiva deve prevalere su qualsiasi interesse competitivo: l’obiettivo è garantire che ogni vettura sia in grado di scattare in modo fluido, evitando che la griglia di partenza diventi il teatro di incidenti evitabili causati da una complessità tecnica eccessiva.