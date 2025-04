Doohan a rischio dopo Suzuka: in Alpine c’è già Colapinto?

Doohan a rischio dopo Suzuka: per Ralf Schumacher c’è già Colapinto

Jack Doohan rischia seriamente il sedile in Alpine dopo l’incidente durante le FP2 del GP del Giappone. Il giovane australiano, mai realmente supportato da Flavio Briatore sin dal suo debutto ad Abu Dhabi 2024, ha provato a dimostrare il proprio valore ma potrebbe aver commesso un errore troppo grave per essere perdonato. Il crash che ha distrutto la sua A524 potrebbe costargli l’esclusione anticipata dalla line-up titolare. Secondo Ralf Schumacher, Doohan potrebbe essere sostituito da Franco Colapinto già a partire dal GP del Bahrain. La questione sta già alimentando il dibattito nel paddock, con il team Alpine chiamato a svolgere valutazioni delicate.

Il weekend di Suzuka era iniziato in salita con Ryo Hirakawa in sostituzione di Doohan durante le FP1, con Hirakawa subito dimostratosi competitivo quanto Gasly. Nella sessione successiva, Doohan ha tentato un azzardo con il DRS aperto in curva 1, perdendo però il controllo della monoposto. L’impatto è stato violento e, oltre ai danni alla vettura, il pilota ha accusato dolori a una mano e alla gamba. A fine gara, visibilmente provato, è stato visto zoppicare, sostenuto da Esteban Ocon.

Secondo Schumacher, Doohan potrebbe non correre in Bahrain

Le speculazioni sulla sua permanenza si sono riaccese con forza. Già durante l’inverno, si era parlato di un massimo di cinque gare per convincere la dirigenza. Ora, dopo Suzuka, tutto potrebbe accelerare. Ralf Schumacher ha espresso le sue perplessità a Sky Deutschland, indicando come l’addio di Doohan potrebbe arrivare già prima del GP del Bahrain.

“Hirakawa nelle FP1 è stato subito veloce quanto Gasly. Doohan, al contrario, ha commesso un errore fatale. Non è affatto detto che sarà in pista a Sakhir”, ha dichiarato l’ex pilota tedesco. A pesare non sono solo i risultati, ma anche la percezione che il pilota non abbia ancora mostrato maturità sufficiente per gestire la pressione. Il nome di Franco Colapinto torna così centrale nella linea strategica Alpine, alimentando ulteriormente le voci.

Poche ore dopo l’incidente, si era vociferato di una possibile frattura alla mano per Doohan, poi smentita dallo staff medico. Tuttavia, i segnali sul futuro del pilota sono tutt’altro che rassicuranti. In parallelo, Franco Colapinto è stato avvistato a Monza per una sessione di test con la vettura Alpine del 2023. Una coincidenza difficile da ignorare. Mentre Doohan cerca di recuperare non solo la fiducia del team, ma anche la piena forma fisica, l’argentino potrebbe già essere in preparazione per un eventuale subentro. Il possibile passaggio da Doohan a Colapinto in Alpine sembra ora più concreto che mai. Alpine non ha confermato ufficialmente alcun cambio, ma l’aria all’interno del team lascia presagire possibili cambiamenti nella line-up.

Mattia Romano