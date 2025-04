GP del Giappone: Verstappen vince, ma la gara delude

L’olandese trionfa a Suzuka, ma tra i piloti e il pubblico prevale la noia per la mancanza di sorpassi

Dominio solido, ma gara “piatta”

Max Verstappen ha conquistato la vittoria nel Gran Premio del Giappone partendo dalla pole position, dimostrando ancora una volta la sua superiorità in pista. Alle sue spalle, Lando Norris e Oscar Piastri hanno completato il podio. Tuttavia, nonostante la precisione dei protagonisti in pista, la gara è stata fortemente criticata per la sua mancanza di azione e di sorpassi.

Solo 11 sorpassi: la delusione dei piloti

Dopo i primi giri, la gara ha visto soltanto 11 sorpassi, con i primi dieci in griglia che hanno mantenuto le loro posizioni. L’unico cambio significativo è stato quello di Lewis Hamilton, che ha superato Isack Hadjar. Nico Hulkenberg (Sauber) ha riassunto il pensiero di molti: “Lunga, noiosa, non è successo granché”.

Verstappen: “Con queste auto è difficile inseguire”

Verstappen ha spiegato le difficoltà incontrate dai piloti: “Ci sono molte curve veloci e questo rende difficile seguire da vicino. Le gomme si surriscaldano e l’aria sporca peggiora la situazione. Ogni anno le auto migliorano in prestazioni, ma questo rende i sorpassi sempre più complicati”.

Il pilota Red Bull ha anche sottolineato come le basse temperature abbiano aiutato a contenere il surriscaldamento degli pneumatici, almeno nella prima parte della gara: “Il clima fresco ci ha aiutato, ma verso la fine dello stint le gomme erano al limite”.

Asfalto nuovo, strategia poco rilevante

La recente asfaltatura del circuito ha reso il tracciato molto liscio, con un degrado degli pneumatici minimo. Questo ha ridotto l’importanza della strategia ai box e favorito una corsa “processionale”. Hulkenberg ha criticato anche la scelta delle mescole: “Le gomme erano troppo dure per questo asfalto. È stato un GP da una sola sosta, facile e prevedibile”.

Il risultato finale? Verstappen festeggia i suoi primi 25 punti stagionali, ma la Formula 1 dovrà riflettere su come rendere più spettacolari gare come quella di Suzuka.