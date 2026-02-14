McLaren chiede interventi urgenti per la sicurezza

McLaren lancia l’allarme sicurezza: l’appello di Andrea Stella

Il team principal della McLaren, Andrea Stella, ha lanciato un appello alla FIA e ai team per modificare alcuni aspetti del regolamento 2026 prima dell’inizio della stagione, definendo gli aggiustamenti “imperativi” per motivi di sicurezza e per lo spettacolo. I test pre-stagionali in Bahrain hanno evidenziato tre criticità principali legate alle nuove Power Unit (che avranno il 50% di potenza elettrica). La sola procedura per avviare il turbo richiede ora circa 10 secondi di accelerazione costante in griglia. Ciò crea il rischio che le monoposto in fondo allo schieramento non abbiano tempo a sufficienza, causando partenze lente o stalli, con un alto rischio di tamponamenti a catena.

“Dobbiamo assicurarci che la procedura di partenza permetta a tutte le vetture di avere la power unit pronta, perché la griglia di partenza non è il luogo in cui si desidera che le vetture partano lentamente. Questo è un problema più grande di qualsiasi interesse competitivo. Quindi, penso che tutti i team e la FIA dovrebbero assumersi la responsabilità facendo ciò che è necessario” ha così dichiarato il team principal della McLaren.

Senza il DRS tradizionale e con l’introduzione dell’aerodinamica attiva, i piloti hanno riscontrato estrema difficoltà nell’effettuare sorpassi. Il nuovo “boost mode” elettrico non sembra compensare la scia. Per risparmiare energia, i piloti sono costretti a sollevare il piede dell’acceleratore molto prima della curva. Ciò crea pericolose differenze di velocità tra chi sta finendo l’energia e chi segue. Ciò aumenta il rischio di incidenti spaventosi, basti ricordare ciò che successe a Webber a Valencia nel 2010.

Ridurre la potenza elettrica in gara è la soluzione migliore al momento

Stella suggerisce soluzioni tecniche semplici, come la riduzione della potenza elettrica massima in gara e modifiche alla gestione della ricarica della batteria (superclipping). L’obiettivo è discutere le modifiche nella prossima riunione della F1 commission per evitare che la prima gara a Melbourne presenti problemi critici. Andrea Stella ha poi sottolineato la necessità di mettere da parte gli interessi dei singoli team per il bene superiore della categoria.

Con le nuove regole, le vetture rischiano di finire l’energia elettrica molto prima della staccata, costringendo i piloti a decelerazioni improvvise a metà rettilineo. Aumentare il limite di “superclipping”, cioè il recupero di energia mentre si è ancora a pieno gas, permetterebbe di avere più batteria disponibile. Ciò per evitare che la monoposto “stalli” elettronicamente mentre chi segue è ancora in piena spinta.

Andrea Provenzano