McLaren, livrea speciale a Singapore e in Giappone

Nuova livrea per McLaren, che festeggia i 60 della scuderia in “modalità Stealth”

McLaren festeggia i 60 anni del team portando in pista una MCL60 dalla livrea speciale, in cui il colore predominante passa dal consueto papaya al nero. Lando Norris e Oscar Piastri guideranno tale particolare monoposto nelle prossime due tappe asiatiche, a Singapore e in Giappone. È stata soprannominata livrea “Stealth Mode”, realizzata in collaborazione con OKX, azienda di tecnologia Web3 nonché sponsor del team britannico. Il concetto nasce dal voler rappresentare il modo in cui entrambe le società “lottano per l’eccellenza, abbracciando al contempo il cambiamento e l’innovazione”.

Una fan zone dedicata a Singapore

Oltre alla colorazione della vettura, la partnership tra McLaren e OKX dà vita a una t-shirt della squadra in edizione limitata. Collaborazione che proseguirà a Singapore in quanto verrà offerto un omaggio ai partecipanti della conferenza Web3 che si terrà prima della gara. Inoltre, l’azienda di cryptovalute ospiterà una zona dedicata ai fan del team di Woking, aperta da giovedì 14. Sarà possibile trovarvi simulatori, omaggi insieme a una show car con la livrea speciale, ma anche ospiti speciali.

“La nostra collaborazione con OKX va di bene in meglio ed è fantastico celebrarla con questa incredibile livrea”, ha commentato Zak Brown. “La ‘modalità Stealth’ cambia i colori della nostra monoposto, portando qualcosa di entusiasmante e diverso in queste due grandi gare a Singapore e in Giappone. Ci auguriamo che i fan la amino quanto noi e che abbiano la possibilità di usufruire della fan zone per entrare in contatto con il nostro team” aggiunge il CEO di McLaren.

La squadra britannica viene da due weekend difficili, in Olanda e Italia, in cui il team è sembrato aver fatto un passo indietro rispetto ai GP prima della pausa estiva. McLaren si trova attualmente al quinto posto nel Campionato Costruttori, distante quasi 100 punti da Aston Martin. Le prossime gare saranno dunque fondamentali per tentare di avvicinarsi e puntare al “podio” della classifica per scuderie.