Brundle sulla McLaren: “La situazione può ribaltarsi a Las Vegas”

Lando Norris in testa, ma Brundle ritiene che il GP di Las Vegas possa cambiare tutto per la McLaren

Lando Norris si trova ora in una posizione privilegiata: leader del mondiale dopo un weekend perfetto in Brasile, culminato con la doppietta tra Sprint e Gran Premio. Tuttavia, Brundle pensa che la scarsa aderenza sulle strade di Las Vegas e le condizioni di gara notturne possano rivelarsi un problema per la McLaren. Sebbene il pilota britannico si trovi ora in vantaggio di 24 punti, il commentatore rimane scettico. Qualsiasi problema di affidabilità, come quello riscontrato a Zandvoort, o una collisione come quella delle McLaren a Montreal, potrebbe ribaltare di nuovo la situazione.

“Il re del weekend è stato Lando Norris, con pole position e vittoria sia nella Sprint che nella gara principale”, afferma Brundle nella sua rubrica su Sky Sports. “Ma nulla in confronto al dominio in Messico di due settimane prima”. L’ex pilota e oggi commentatore riconosce la forza di Norris e del team McLaren, ma lancia un monito: la Formula 1 è imprevedibile, e sia Piastri che Verstappen non aspettano che un errore da parte di Norris per accaparrarsi quel bramato titolo.

Brundle continua nella sua analisi sul weekend di gara

“Per me, il suo momento più importante del weekend è stata l’ultima sessione in Q3, dopo aver sprecato il suo primo set di gomme nuove ed essersi bloccato alla prima curva”, afferma il commentatore. “È stato un momento di grande pressione, le macchine erano molto vicine e lui ha fatto un giro misurato ma veloce. È stato il più veloce in tutti e tre i settori, per poi conquistare la pole position, che sembra essenziale di questi tempi per la vittoria”.

“Ma un problema di affidabilità può ribaltare la situazione in un batter d’occhio”, continua Martin Brundle. “E anche se mi aspetto che la McLaren sia molto forte in Qatar e ad Abu Dhabi, è la superficie fredda e scivolosa di Las Vegas che potrebbe metterli in difficoltà”. Dal 20 al 22 Novembre, le luci della “Città del Peccato” illumineranno il prossimo round della stagione. E per la McLaren, la notte di Las Vegas potrebbe rivelarsi tanto scintillante quanto insidiosa.