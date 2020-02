McLaren: i due piloti impazienti per l’uscita di Drive to Survive 2

Piloti McLaren chiamano in coro l’uscita della nuova stagione di Drive to Survive

I due piloti McLaren si sono detti eccitati all’idea di guardare la nuova stagione di “Drive to Survive”. La docu-serie si è rivelata un vero successo alla sua prima messa in onda, lo scorso anno e promette di offrire lo stesso anche in questo 2020. A differenza di quanto successo nella prima stagione, la seconda vedrà protagonisti anche top team quali Ferrari e Mercedes.

Proprio quest’ultima è stata decisamente sfortunata riguardo al tempismo delle riprese. La scuderia tedesca è stata filmata nel suo Gran Premio di casa a Hockenheim, che si è rivelato il peggiore dell’intero campionato. Partito in salita, con un Lewis Hamilton influenzato, è precipitato durante la gara. Un’ottima qualifica permette alle due Frecce d’Argento di posizionarsi in prima e terza posizione.

Mentre la sessione del sabato si è svolta su pista asciutta, uno scroscio di pioggia costringe i piloti a scattare con un tracciato semi-allagato. Nonostante una buona partenza, che aveva permesso a Hamilton di mantenersi in prima posizione, un lungo lo costringe a una sosta non programmata.

Da quel momento ha inizio il calvario: tra pit-stop goffi e testacoda, l’inglese si ritrova ultimo, quando anche Valtteri Bottas commette un errore e finisce a muro. Solo la doppia squalifica delle due Alfa Romeo permette alla Mercedes di non uscire dalla gara di casa con un doppio zero.

L’EPISODIO PIU’ ATTESO? NORRIS NON HA DUBBI

E’ proprio il drammatico weekend avuto dalla scuderia di Stoccarda a intrigare Carlos Sainz e Lando Norris. La coppia di piloti McLaren si è detta pronta ad assistere all’episodio che vedrà protagonista (in negativo) proprio la Mercedes: “Hockenheimring, Mercedes!” – ha prontamente detto Norris, a domanda circa l’episodio che più lo incuriosisce della nuova serie “Drive to Survive 2”.

Anche il compagno di team Sainz si è detto molto interessato da quanto verrà svelato di Ferrari e Mercedes durante la seconda stagione della serie: “Non vedo l’ora di vedere cosa uscirà dalla Mercedes e dalla Ferrari, perché è la prima volta che appaiono lì. “Il resto penso che sarà solo una continuazione di tutti i personaggi che sono stati girati con Netflix l’anno scorso, con una nuova stella dello spettacolo (riferendosi al suo compagno di squadra Norris n.d.r.).”