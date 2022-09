UFFICIALE: Drugovich si unisce ad Aston Martin

Il brasiliano classe 2000 Felipe Drugovich entra in Aston Martin come pilota di riserva del team

Il weekend del GP d’Italia è stato denso di avvenimenti per il giovane Drugovich. Un ritiro, l’incoronazione a campione del mondo di Formula 2, ed oggi l’annuncio della collaborazione con Aston Martin. Dopo la sua stagione nella classe propedeutica alla Formula 1, infatti, la scuderia britannica ha deciso di puntare sul 22enne di Maringà, rendendolo pilota di riserva e primo membro del suo programma di sviluppo. Come sodalizio della collaborazione, secondo quanto scritto da Motorsport, Aston Martin farà disputare le FP1 di Abu Dhabi proprio al nuovo membro Drugovich.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale di Aston Martin, Drugovich ha affermato: “Diventare un membro del programma di sviluppo dei piloti Aston Martin è una fantastica opportunità per me e si aggiunge a quella che è stata una stagione 2022 estremamente divertente e di successo. Vincere in Formula 2 è stato a lungo considerato il miglior trampolino di lancio possibile per una carriera in Formula 1, e vedo il mio ruolo in Aston Martin come un mezzo che mi potrà fornire tutti gli strumenti per fare quel passo cruciale successivo”.

“Per me, il 2023 sarà una curva di apprendimento: lavorerò con questo grande team di Formula 1, ma il mio obiettivo principale è imparare e crescere come pilota. Spero che questo mi dia l’opportunità di correre in Formula 1 in futuro”, ha detto il brasiliano.

Le parole di Krack e Stroll:

Anche il team principal di Aston Martin Mike Krack si è espresso a riguardo: “Felipe ha dimostrato talento, determinazione e costanza incredibili per vincere il Campionato FIA di Formula 2 di quest’anno. Ricordo in particolare le sue performance nelle sprint e feature a Barcellona in maggio, che sono state estremamente impressionanti. Siamo lieti che si unisca a noi come membro del nostro programma di sviluppo piloti e non vediamo l’ora di accoglierlo come parte del nostro team ad Abu Dhabi questo novembre“.

Ultimo ma non per importanza si è espresso il presidente esecutivo Lawrence Stroll: “L’istituzione del programma per giovani piloti è un modo fantastico per aiutare a sviluppare la prossima generazione di piloti da corsa. Abbiamo osservato e ammirato il percorso di Drugovich verso il successo in Formula 2 quest’anno e miriamo a fornirgli tutte le capacità e l’esperienza necessarie per poter fare il passo successivo nella sua carriera. Nel tempo, sarebbe una grande conferma se diventasse un pilota di Formula 1, unendosi al grande gruppo di piloti brasiliani del calibro di Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna”.