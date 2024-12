Mazda MX 81 Aria di Bertone: l’auto del passato venuta dal futuro | Una navicella spaziale

È considerata da molti appassionata l’auto venuta dal futuro, la Mazda MX 81 Aria di Bertone e quel volante da navicella spaziale.

Il mondo delle auto regala delle chicche uniche nel suo genere. Per i più disparai motivo. Per esempio, le leve dello sterzo possono dare fastidio a molti automobilisti? Perché non sostituire direttamente il tradizionale volante.

Un sarà una novità, ma il concept MX-81 Aria del 1981 della Mazda fa ancora parlare di sé. Disegnata da Marc Deschamps, all’epoca responsabile del design presso Bertone, l’auto in questione della Mazda era la quintessenza del futurismo anni ’80, con un esterno in stile Blade Runner e un interno pieno di forme bizzarre e pulsanti incredibilmente complicati.

Eppure, tra tutte le sue stranezze, quella che ha colpito e affascinato di più era proprio il volante, nel senso lato del termine visto che è più assimilabile a una vera e propria navicella spaziale, come se quell’auto del passato fosse venuta dal futuro.

Innumerevoli concept degli anni ’70 e ’80 avevano dispositivi di sterzo non convenzionali, basti pensare alla Citroen Karin oppure alla Maserati Boomerang. Tuttavia, la MX-81 Aria riesce nell’impresa di colpire ancora dio più tra i suoi simili.

La particolarità della Mazda MX 81 Aria di Bertone

Il volante non si gira, per sterzare la MX-81 si deve far ruotare quella che essenzialmente è una cinghia trasportatrice attorno a un gruppo di indicatori barrati del piantone dello sterzo rettangolare.

La colonna è fissa in posizione, ospita i pulsanti per gli indicatori di direzione, i tergicristalli, i fari e un grande clacson. Profondamente incassato al centro ecco l’essenza della particolarità, uno schermo CRT che trasmette info sulla velocità e i giri al minuto. Il problema è che per sterzare l’auto, bisogna afferrare i gommini e spingerli attorno alla loro pista fissa: apparenza ed estetica sì, ma in maneggevolezza e comodità non ci siamo proprio.

La decisione di Mazda

È qui che probabilmente Mazda ha deciso di far restare quel volante, un concept. Il rischio di incidente è troppo alto, nonostante il fascino di provare quell’esperienza è ancora di moda tra non pochi automobilisti.

Come se non bastasse quello sterzo un po’ così, l’abitacolo della MX-81 è stato un antesignano dei sedili anteriori girevoli, di quell’enorme schermo per il guidatore; e un ingegnoso vano portaoggetti girevole sul cruscotto del passeggero. Anche l’esterno aveva alcune caratteristiche degne di nota, come una copertura del tergicristallo azionata elettricamente. Tante chicche ma niente a confronto di quello sterzo venuto dal futuro. Un futuro molto futuro.