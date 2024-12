Trucco dello spillo, questo minuscolo oggetto può salvarti la vita | Non ti costa nulla tenerlo a bordo

Grazie al trucco dello spillo avrete dei benefici enormi per la vostra auto, portatelo sempre con voi, in quanto può salvarvi la vita e anche il portafoglio.

Avere un’automobile funzionante e sempre controllata è il metodo migliore per poter viaggiare in sicurezza senza la paura di rimanere a piedi o comunque di dover mettere mano al portafoglio, in quanto generalmente, i danni che si creano dall’usura e dalla scarsa manutenzione, sono sempre molto costosi da riparare.

Spesso gli automobilisti ritardano nel praticare una corretta cura alle auto, principalmente per un fattore economico. Fortunatamente però, ci sono diversi metodi più sul fai da te che possono tacconare questa attesa di fare controllare la 4 ruote dai professionisti.

A tal proposito arriva in vostro soccorso il trucco dello spillo, grazie al quale potrete risparmiare e soprattutto potrete portarlo sempre in giro con voi, pronto all’uso. Questo semplice e minuscolo oggetto potrà salvarvi la vita in diverse situazioni.

Oggetti da tenere sempre in auto

Oltre allo spillo di cui vi parleremo a breve, ci sono diversi oggetti che dovreste tenere sempre in auto per la vostra sopravvivenza. Fatti imprevisti possono sempre succedere, anche se si pensa che non possano mai capitare a noi, sarebbe meglio essere sempre pronti ad affrontare di tutto. Per questo motivo, bisognerebbe avere sempre fazzoletti di carta, un taccuino con una penna, una bottiglia d’acqua, in caso di guasto al motore e una torcia.

Per non parlare di un mini estintore da auto e del taglia cintura, un dispositivo molto comodo che presente in cima una lama per tagliare il dispositivo di sicurezza in caso di incidente e al fondo un puntone di ferro per rompere il vetro, per cercare di uscire dal veicolo in caso di necessità. Infine ricordatevi di avere sempre nel bagagliaio il kit emergenza previsto dalla legge italiana con al suo interno il giubbino catarifrangente omologato, il triangolo omologato e le catene da neve.

Il trucco dello spillo

Tra i vari oggetti da tenere sempre in auto ce n’è uno in particolare che potrebbe salvarvi anche la vita, non costa praticamente nulla ed è comodo da portare dietro. Parliamo del trucco dello spillo, grazie al quale, potrete pulire in ogni momento i fori dai quali esce l’acqua per pulire il parabrezza. Per tutta una serie di motivi, polvere e così via, possono intasarsi e sappiamo benissimo quanto sia pericoloso viaggiare in auto con il vetro sporco.

Ovviamente procedete con molta cautela, piuttosto guardate i vari tutorial in rete che mostrano la procedura corretta, in modo da non rischiare di danneggiare l’intero ingranaggio anche perché in quel caso la cifra da pagare sarebbe decisamente alta.