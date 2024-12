ZTL, ora se entri con l’auto così ti becchi la sanzione: multe a raffica per moltissimi automobilisti | Le telecamere vedono tutto

Guai in vista per i furbetti della ZTL: multe a raffica per molti automobilisti, colti in flagrante dalle telecamere. Sanzioni super.

Contromano, in retromarcia, perfino con le targhe scoperte. I furbetti della ZTL ne inventano di ogni per aggirare le norme sui varchi delle zone a traffico limitato, dove l’accesso è riservato particolari categorie di veicoli, a seconda della ZTL.

Alcuni possono passare sempre, in primis i residenti di quella zona, la maggior parte deve sottostare a determinate fasce orario, il fine è nobile: ridurre il traffico nei centri storici, ma anche mantenere sotto controllo i livelli di inquinamento nelle aree urbane. Fin troppo spesso, però, la ZTL è un mezzo per aumentare le entrate amministrative.

Ed è qui che vengono intrappolati i furbetti della ZTL: bene che va sono 83 euro euro di una sanzione amministrativa che arriva fino a 333,00 euro, senza però intaccare i punti patente degli automobilisti, a patto che non si infrangano le norme del Codice della Strada.

Sono in aumento, infatti, i casi di superamento della ZTL che provocano altre infrazioni. Andare contromano non si può: in questi casi oltre la sanzione amministrativa per essere entrato indebitamente nella Zona a Traffico Limitato, c’è ovviamente la sanzione figlia dall’andare contromano, è lì si che vengono tolti i punti patente, oltre la stangata della multa.

L’ultima trovata per entrare in una ZTL

Dopo tanti anni, non sorprende che gli automobilisti italiani abbiano usato malizia e astuzia per poter guidare senza restrizioni o multe. Ora è venuto alla luce un nuovo trucco ideato dagli scooteristi. La chiave sta nel posizionamento delle targhe. Gioia effimera.

Vi ricordate quella mascherina (c’è chi la utilizza ancora) usata soprattutto durante lo scoppio della pandemia da Coronavirus, ecco: non si mette più in bocca, ma davanti alla targa per nascondere i numeri e pensare di farla franca. Gioia effimera, si diceva.

Una mossa controproducente

I furbetti della ZTL devono sapere che anche in questo caso vale la stessa procedura di cui sopra: chi va contromano per aggirare i limiti della ZTL non solo paga da un minimo di 83 euro a un massimo di 330 per essere entrato in una Zona a Traffico Limitato senza averne diritto, gratis, ma a questa verrà sommata l’infrazione propria del codice della strada.

L’occultamento della targa è un “reato” stradale gravissimo, basti pensare alla sanzione amministrativa corrispondente a questa infrazione: la modifica delle targhe identificative del veicolo può costare, in Spagna, fino a 6.000 euro di multa. E in Italia? Da 25 a 99 euro, se la targa è “equivoca”, ossia qualora non permette l’identificazione del veicolo. Ma attenzione, se sconfina nella contraffazione (il rischio c’è) si sconfina nel penale, con multe fino a 8000 euro.