Jordan non ha dubbi: “La F1 ha bisogno di uno scambio Hamilton-Leclerc”

Eddie Jordan ritiene che in questo momento la Formula 1 abbia bisogno di un drastico cambio di scenario che potrebbe coinvolgere Mercedes e Ferrari, che tra loro potrebbero scambiarsi i loro rispettivi migliori piloti nonché il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e il giovane promettente Charles Leclerc. Senza tener conto che entrambi hanno giurato amore eterno per le rispettive squadre.

Questi due movimenti per l’ex pilota ribalterebbero drasticamente il mercato piloti della stagione 2024, sostenendo come: “La Formula 1 ha bisogno di Lewis Hamilton su una Ferrari e la Ferrari ha bisogno di Lewis Hamilton. È un pilota che dovrebbe guardare a un’altra squadra in grado di vincere, ma il dramma è chi è il migliore”.

Proseguendo, rincarando la sua idea sostiene: “Sono sicuro che tutti in Formula 1 sarebbero felicissimi di vedere uno scambio di sedili tra Hamilton e Leclerc, sarebbe molto appetitoso. Quando sogno che Hamilton firmi per la Ferrari, è perché ricordo che ha vinto sette titoli e tutti i grandi piloti ne hanno fatto parte, la Ferrari di sempre, è dove dovrebbe finire Lewis”.

UNICA OPZIONE POSSIBILE

Eddie Jordan vede il team di Maranello come unica opzione per il britannico oltre al rinnovo con le Frecce d’Argento per rimanere nella massima serie automobilistica. Ed è sicuro che con il team della stella a tre punte il rapporto non è saldo come prima, e anche il team principal Toto Wolff, ha accennato ad una possibile partenza anche se ovviamente, l’intenzione del manager austriaco è quello della conferma per un’ulteriore anno per entrambi i suoi piloti.

Per concludere, Jordan ha sostenuto: “Le uniche opzioni che Hamilton ha sono la Ferrari o restare in Mercedes. Al momento non c’è nessun contratto firmato con Wolff, che ha anche detto che Lewis potrebbe essere interessato ad andarsene. Penso che le cose non siano come prima, capisco che Toto vorrebbe che Hamilton restasse, ma sembra che si trovino in una situazione in cui la macchina non sembra troppo buona per lui”.