Massa: “Il ritorno di Alonso potrebbe essere come quello di Schumacher”

Felipe Massa teme che il ritorno di Alonso in Formula 1 nel 2021 possa essere simile a quello di Michael Schumacher nel 2010

Durante le otto stagioni trascorse alla Ferrari Felipe Massa ha dovuto dividere il box prima con Michael Schumacher e poi con Fernando Alonso. Una convivenza difficile, che lo ha spesso relegato all’indesiderato ruolo di seconda guida. Conoscendo bene i suoi due colleghi, il brasiliano ha così provato a tracciare un parallelismo tra l’annunciato ritorno di Alonso e quello che Schumacher effettuò nel 2010 con Mercedes.

Per Schumacher le cose non andarono come sperava. Il tedesco, nei tre anni trascorsi sulla freccia d’argento, conquistò un solo podio a Valencia nel 2012 e non fu mai in grado di tenere il passo del compagno di squadra Nico Rosberg. Per questa ragione, Massa si mostra scettico, e fa notare come la scelta dello spagnolo porti con sè alcune incognite.

“Fernando è un fenomeno, un talento come il suo è difficile da trovare. Non bisogna dimenticare, però, che guiderà per una scuderia che non è al vertice della Formula 1 e che lui non corre in questa categoria da due anni. Questo potrebbe essere un fattore negativo per Alonso come lo è stato per Schumacher. Anche l’età ha il suo peso, Fernando nel 2021 compirà 40 anni e correrà contro piloti che ne hanno dai 20 ai 25. Di sicuro, per la Formula 1 il suo ritorno è una bella notizia.”, ha detto Massa ai microfoni di AS.

Continuando a parlare della sua esperienza con Alonso e Schumacher Felipe ha poi concluso: “Il compagno di squadra con il quale la lotta è stata più dura è stato senza dubbio Alonso. Con Schumacher ho diviso il box per un solo anno ed è stato per me una sorta di professore, con Fernando invece abbiamo duellato a lungo. Come pilota credo che Schumacher sia stato più forte di Fernando. Ma quest’ultimo non ha avuto a disposizione un’auto competitiva a lungo come è invece capitato a Michael.“