Marko su Wolff: “Niente Mercedes per me e Verstappen”

Dopo Hamilton in Ferrari, ormai tutto è possibile. Ma Marko non ci sta, e ferma le voci circolate in questi giorni su un possibile trasferimento di Verstappen in Mercedes.

Il polverone della Red Bull continua ad ingigantirsi, dopo il caso su Horner, al momento le voci si sono spostate su Verstappen e Marko, e il loro possibile trasferimento in Mercedes. Ma quanto sono probabili le voci al momento? Tutto è iniziato dal primo Febbraio 2024, e il contratto di Hamilton in Ferrari. Dopo che il sette volte campione del mondo ha lasciato un sedile vuoto, le speculazioni non sono tardate ad arrivare. Si è parlato di Alonso, poi di Sainz e ora si parla addirittura di un probabile arrivo di Verstappen. Ad oggi però Marko risponde alle ipotesi di Wolff mettendo a tacere le voci di questi giorni.

Il consulente della squadra di Milton Keynes si apre così a riguardo: “Al momento io e Verstappen non andremo in Mercedes insieme.” Con dei toni molto decisi, Helmut Marko mette a tacere le numerose speculazioni di questi giorni, anche se si sa, “una smentita è una notizia data due volte”. Dopo la vittoria in Arabia Saudita infatti, il pilota della Red Bull sembra abbia confermato la sua supremazia, rendendo il suo manico ancora piu appetibile. Questo però, non ha fatto altro che creare ancora piu attrito nella guerra di potere creatasi nella Red Bull.

Numerose sono infatti le voci arrivate durante il weekend di una possibile dimissione di Helmut Marko, ma tutta via mai effettivamente annunciate. Nella giornata di venerdì infatti, abbiamo sentito come ci siano reali possibilità che la squadra possa decidere di sospendere l’attuale consulente prima del prossimo Gran Premio in Australia. Tuttavia, vi ricordiamo che si tratta solo di voci e pertanto vi invitiamo a restare aggiornati sui possibili annunci di questa settimana.