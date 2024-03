Verstappen: un futuro in Mercedes è plausibile?

Il futuro di Verstappen sembra incerto dopo le ultime vicende del Circus

Max Verstappen lascerà davvero il suo contratto con la Red Bull in Formula 1 e, se lo farà, andrà alla Mercedes o passerà a sorpresa all’Aston Martin? A due anni dalla firma di quell’accordo, dopo essersi assicurato tre titoli e con un quarto già probabile, le possibilità che Verstappen riesca a mantenere i restanti quattro anni dell’accordo sembrano essere scarse.

Le stesse parole di Horner sono molto significative. Il giorno della gara in Bahrein era fermamente convinto che Verstappen non sarebbe andato da nessuna parte. Quando gli è stato chiesto se Verstappen porterà a termine il suo contratto, ha detto: “Sono certo che lo farà. Ha una grande squadra intorno a lui. Ha grande fiducia in quella squadra. Abbiamo ottenuto moltissimo insieme. È impegnato a mantenere un accordo fino al 2028”.

Solo una settimana dopo a Jeddah insisteva ancora sul fatto che Verstappen non aveva motivo di andarsene, ma c’erano segnali che l’umore era cambiato.

“Non si può mai dire mai”, ha detto. “Se un pilota non vuole essere da qualche parte, andrà da qualche altra parte, ma come squadra non vedo alcun motivo per cui qualcuno vorrebbe uscire da questa squadra.”

La vita va avanti per tutti

Incalzato sull’argomento, ha aggiunto: “È come qualsiasi altra cosa nella vita, non puoi costringere qualcuno ad essere da qualche parte solo a causa di un pezzo di carta. Se qualcuno non volesse far parte di questa squadra, allora non lo costringeremo, contro la sua volontà, a essere qui. Ciò vale sia che si tratti di un operatore di macchina, di un progettista o di qualcuno che ricopre una delle funzioni di supporto.”

Ci sono molte forze in gioco nella complessa situazione Horner/Marko. Nessuno sa chi avrà il motore migliore nel 2026, ma è ovvio che si tratta di una sfida molto più difficile per i nuovi arrivati ​​RBP/Ford e Audi che per i fornitori storici.

In altre parole ci sarà un grande reset, e non è affatto scontato che la Red Bull sarà la forza che è adesso, quindi spostarsi altrove forse non è una decisione così difficile.

Inoltre c’è un ciclo naturale nella F1 che vede i migliori piloti farsi un nome e ottenere i primi grandi successi con la squadra che li ha allevati prima di lasciare il nido e trasferirsi verso nuovi pascoli. Può sembrare un cliché, ma tutti cercavano una nuova sfida e la possibilità di lavorare con persone diverse in un ambiente nuovo e di dimostrare che potevano avere successo altrove.

Includendo il suo periodo alla Toro Rosso, Verstappen è ora alla sua decima stagione nel campo, e vedere il suo contratto completo porterebbe il totale a 14, molto più lungo dei rapporti sopra delineati.

La Mercedes è un bersaglio sicuro?

Il Verstappen del 2024 è una persona molto diversa dall’adolescente che ha iniziato con la Toro Rosso nel 2015. Anche nei due anni trascorsi da quando ha assunto l’impegno contrattuale a lungo termine, è maturato ulteriormente e si è ambientato nel ruolo di figura di riferimento di un campione del mondo, senza paura di esprimere la sua opinione sulla sua antipatia per il lungo programma o gli elementi del mondo dello spettacolo che la F1 sta introducendo.

Ha anche sottolineato che non ha intenzione di restare per altri 10 anni e che ha altri interessi che vorrebbe perseguire.

Con Hamilton in partenza dalla Mercedes, per l’olandese è l’ovvia alternativa alla Red Bull. Toto Wolff ce l’ha messa tutta nel 2014, anno in cui ha brillato nelle gare di F3 europea che hanno supportato gli eventi DTM proprio sotto il naso della Casa di Stoccarda. Ma Wolff non poteva offrirgli un passaggio immediato a un posto in F1 per il 2015. La Red Bull poteva e, e questa è la direzione presa da Verstappen.

Un decennio dopo sembra che sia giunto il momento per Verstappen di passare finalmente alla Mercedes. C’è una logica associata nell’unirsi alla squadra che è stata dominante per così tanto tempo, e che ci si aspetterebbe abbia un forte pacchetto per il 2026.

Solo poche settimane fa, sembrava inconcepibile che avrebbe lasciato la squadra dominante dell’era dell’effetto suolo e potenzialmente avrebbe consegnato un’auto vincitrice del campionato a qualcun altro.

Tuttavia, la saga di Christian Horner ha ribaltato il mondo della F1 e messo in luce le tensioni all’interno del campo e un Verstappen in Mercedes non sembra più così improbabile.