Marko: “Noi di Red Bull e Mercedes favoriti nel anche 2022”

Helmut Marko parla di Red Bull: secondo lui, sarà il team favorito insieme alla scuderia tedesca

La pausa invernale della Formula 1 sta permettendo a piloti e addetti ai lavori di raccogliere i pensieri e ricaricarsi per la stagione 2022. L’austriaco Marko, dopo un periodo di meritata pausa, è tornato a parlare di Red Bull. Secondo lui, il suo team, insieme a Mercedes saranno ancora i favoriti per la vittoria della prossima stagione. Ma non solo: Marko si è preoccupato anche di smentire le voci che vedevano Abiteboul come nuovo arrivato in Red Bull.

A F1Insider, parla Marko: “Per quanto riguarda la stagione 2022, vogliamo difendere il titolo di Max Verstappen e siamo molto ben intenzionati e determinati a farlo. Avevamo due diversi programmi di sviluppo nel 2021. Entrambi hanno funzionato. Penso che Mercedes e noi di Red Bull saremo i favoriti anche per questa nuova stagione motoristica. A meno che qualcuno non abbia trovato la pietra filosofale nelle nuove regole, ovviamente”.

ABITEBOUL IN RED BULL? MARKO DICE NO

Successivamente, il consigliere di Red Bull smentisce le voci insistenti che vedevano Cyril Abiteboul come parte del team di Milton Keynes: “Abiteboul in Red Bull? Non so davvero da dove provenga questa sciocchezza. È una sciocchezza assoluta. Ben Hodgkinson è, e continuerà ad essere, il leader del nostro progetto di motori. Speriamo che possa iniziare a lavorare il prima possibile”.

Dichiarazioni dirette e senza troppi giri di parole quelle di Helmut Marko, che sembra più determinato che mai. L’austriaco ha ben chiari i suoi obiettivi, e non intende gettare la spugna: vuole vedere il trionfo di Red Bull, sia nel campionato piloti che nel campionato costruttori. La stagione 2022 sarà uno spartiacque importante per la Formula 1: nuove regole, monoposto diverse, nuovo campione del mondo da battere. Chissà cosa ci riserverà il futuro, Red Bull o Mercedes? E’ questo il dilemma. Lo scopriremo solo allo spegnimento dei semafori il 20 marzo 2022 in Bahrain.