Marko: “Dobbiamo ringraziare Ferrari per la nostra centesima vittoria”

Helmut Marko festeggia per la centesima vittoria ed è grato per gli errori della Ferrari compiuti in qualifica

Secondo Marko, senza gli errori di Ferrari, la centesima vittoria della Red Bull sarebbe stata minacciata.

La Ferrari è tornata al Circuito Gilles Villeneuve con non uno ma due clamorosi errori nelle qualifiche di sabato che hanno lasciato Charles Leclerc e Carlos Sainz 10° e 11° in griglia.

Mentre le qualifiche di Leclerc sono state annullate da una chiamata in ritardo ai box per le gomme slick in Q2, le scarse comunicazioni radio hanno portato Sainz ad essere penalizzato di tre posizioni in griglia per aver ostacolato un altro pilota. I compagni di squadra hanno recuperato per finire quarto e quinto, ma non sono mai stati in grado di sfidare Max Verstappen per la vittoria in gara, con l’olandese che ha trasformato la sua pole position in una sesta vittoria della stagione e la 100esima in assoluto della Red Bull.

Tuttavia, avrebbe potuto essere una storia diversa se la Ferrari non fosse partita da centrocampo, dice Marko

“Grazie a Dio ci siamo riusciti”, ha detto il consulente del motorsport della Red Bull. “Non abbiamo mai pensato che fosse possibile entrare a far parte del club d’élite delle squadre con cento vittorie”.

La Red Bull è ora uno dei cinque costruttori a raggiungere la tripla cifra, anche se è ancora molto lontana dalle 242 vittorie della Ferrari.

“Certamente non è stato facile”, ha detto Marko della vittoria di domenica.

“Abbiamo avuto problemi a portare in temperatura le nostre gomme, soprattutto con le gomme dure”

Ha aggiunto: “Devo dire, grazie a Dio la Ferrari è dovuta partire così indietro, perché in realtà erano i più veloci su entrambe le mescole”. Ma non era solo la Ferrari che avrebbe potuto fermare la serie di vittorie della Red Bull con Marko che ha rivelato che Verstappen ha avuto due momenti durante la gara, uno quando ha colpito un uccello e l’altro sui cordoli. Uscito illeso, ha conquistato la vittoria con 9,5 secondi di vantaggio su Fernando Alonso.

“Anche lo stesso Max ha avuto due momenti”, ha detto l’80enne. “Prima ha colpito un uccello. Non è andata a finire bene per l’uccello in questione, ma fortunatamente non abbiamo subito alcun danno in termini di raffreddamento o altro. La seconda è che era un po’ troppo sicuro di sé sui cordoli. Non so se l’ha visto lui stesso sugli schermi, come fa spesso”.

“Questo dimostra anche quanta capacità di pensiero gli è rimasta. La panoramica che ha è incredibile. Ciò che accade in questo momento, in realtà è già dietro di lui, in modo che possa sempre guardare avanti”.

Verstappen ha esteso il suo vantaggio in campionato sul compagno di squadra Sergio Perez a 69 punti con il pilota messicano sesto a Montreal.