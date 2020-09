Marko crede ancora nel titolo: “Abbiamo recuperato gap più pesanti”

Marko lancia Verstappen verso il titolo: il dirigente del team Red Bull ricorda l’ampio gar recuperato dal team austriaco nel 2012

Nonostante lo strapotere Mercedes, la Red Bull di Max Verstappen non sembra del tutto tagliata fuori dalla lotta al titolo mondiale, così come confermato da Helmut Marko. L’olandese, tranne il ritiro della prima gara austriaca, ha massimizzato il punteggio nei successivi round, issandosi davanti alla seconda Mercedes di Valtteri Bottas.

Se le ultime prestazioni non sembrano dare molte chance al team austriaco, l’abolizione del “party mode” a partire dal Gran Premio d’Italia potrebbe permettere alla Red Bull di avvicinare i rivali tedeschi. Proprio a riguardo è intervenuto Marko, spiegando l’importanza della sua abolizione per livellare le prestazioni:

“Per noi è molto importante che venga abolita. Ci siamo lasciati alle spalle la pressione necessaria. La modalità di qualificazione della Mercedes è così estrema che già distorce la concorrenza“, ha dichiarato il consulente del team austriaco ad Auto Motor und Sport.

Marko ha successivamente evidenziato come Red Bull, in passato, abbia recuperato gap anche più ampi rispetto a quanto sta succedendo in questo 2020: “Il campionato mondiale ancora aperta. Non abbiamo una pausa estiva. Ricordo il 2012, nella pausa eravamo più di 60 punti dietro Alonso e Ferrari. Va bene, Alonso e Ferrari non sono Hamilton e Mercedes, ma a un certo punto devono smettere di vincere.”

RED BULL SODDISFATTA DAL BELGIO E DALLA CRESCITA DI ALBON

Da casa Red Bull si sono anche detti sorpresi della prestazione mostrata dalla RB16 in Belgio: “Contrariamente a quanto ci aspettavamo, in Belgio siamo stati. Abbiamo scelto una nuova ala anteriore, che ha avuto un effetto molto positivo. Non è ancora il pacchetto ottimale, ma siamo sulla strada giusta“

“Albon ora ha acquisito fiducia. Era relativamente vicino a Max in tutte le sessioni. Ovviamente, sarebbe anche meglio per l’usura delle gomme se la macchina fosse più prevedibile e non facesse movimenti che l’avrebbero causata lo slittamento”, ha aggiunto Marko.