Norris: “Con gli aggiornamenti di Baku miglioreremo”

Inizio di stagione deludente per la McLaren, che porta a casa scarsi risultati. Tuttavia Lando Norris parla di un pacchetto di aggiornamenti per il Gran Premio di Baku, che dovrebbe apportare miglioramenti alla vettura

Il weekend di Azerbaijan è ormai iniziato. Con la conferenza stampa avuta luogo oggi pomeriggio, i piloti hanno potuto fare chiarezza sulle diverse situazioni attraverso le risposte date alla stampa. In particolare, a fare luce sulla sua situazione in questi giorni, è stato Lando Norris sulla questione dei pacchetti di aggiornamento in occasione di Baku. Stando a quanto espresso dal pilota McLaren, gli aggiornamenti servirebbero a migliorare le prestazioni della vettura. Una miglioria ben sperata dalla scuderia, che ad oggi si descrive come ‘poco felice’ dei risultati ottenuti dall’inizio dell’anno.

A parlare però è Lando Norris, che si esprime così: “Non voglio esaltarmi troppo. L’Australia è stata decisamente migliore come gara per noi. Le cose sono andate un po’ di più verso la nostra direzione. Credo ad oggi, che siamo stati sfortunati. Il che ha mostrato un lato decisamente peggiore di come stiamo realmente. Abbiamo degli ottimi aggiornamenti. Credo che con questi di Baku avremo risultati migliori, diciamo che avremo le prestazioni sperate ad inizio anno.”

“Certo, sicuramente anche altri team avranno gli aggiornamenti, quindi il nostro compito sarà quello di costruire qualcosa di diverso e provare a recuperare quanto perso. Io credo che quello che avremo questo weekend sarà solo la linea di base con cui saremmo dovuti partire quest’anno. Con una base di quel calibro, sicuramente avremmo avuto più spazio per le opportunità e per le migliorie da apportare successivamente“. Il pilota della McLaren in seguito termina l’intervista, parlando di quelli che sono i passi successivi per la scuderia, e ringraziando la tenacia del team nel non aver mai mollato durante questi mesi.