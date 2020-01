Marko: “Almeno cinque vittorie nella prossima stagione”

Helmut Marko pone come obbiettivo 2020 per Red Bull la vittoria in almeno 5 GP. Secondo l’ex-pilota austriaco non ci sono più scusanti per i mancati appuntamenti con il successo

Il 2019 è stato un anno in crescendo per Red Bull. La scuderia austriaca, dopo un inizio in sordina, è riuscita a chiudere la stagione con tre vittorie, tutte a nome Max Verstappen. Secondo Helmut Marko, però, lo scorso campionato non può essere considerato un successo. Secondo il consulente sportivo, la Red Bull poteva vincere almeno cinque gare. “Non siamo riusciti a raggiungere il nostro massimo potenziale” – dice Marko – “Credo avremmo potuto vincere almeno cinque GP”.

“Lo scorso anno non siamo riusciti a vincere più gare anche per via di episodi sfortunati“ – spiega Marko ai microfoni di Motorsport-Total.com. “Inoltre, siamo rimasti indietro con lo sviluppo della macchina. Il telaio ed il motore Honda hanno iniziato a performare solo al termine della stagione”. Negative per Red Bull sono state anche le scarse prestazioni di Pierre Gasly. Il francese non ha brillato, ed è stato sostituito dal rookie Alexander Albon a metà stagione, lasciando però per strada punti pesanti.

Double Dutch 🏆🏆 In 2019 @Max33Verstappen made it back-to-back wins at the @RedBull Ring 🇦🇹 #YesBoys pic.twitter.com/d870NcMMhB — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 9 gennaio 2020

LA RED BULL PUNTA IN ALTO

Marko rimane fiducioso, e rinnova l’obbiettivo 2019 anche per la prossima stagione: “Sono sicuro il 2020 sarà diverso sotto molti aspetti. Non voglio dire un numero preciso, ma credo possiamo aspettarci un numero di vittorie superiori a cinque. Vogliamo lottare per il campionato, è inutile nasconderlo. Sappiamo però per raggiungere questo risultato dovremmo essere competitivi sin da subito. Ciò significa che non ci saranno scuse“

L’ex-pilota BRM strizza anche l’occhio ad Honda. La casa costruttrice giapponese è legata alla Red Bull fino al 2021, ma si sospetta una partnership ben più duratura. Marko dichiara: “La Honda ha fatto passi avanti importanti in chiave 2020. Dopo tutti gli ottimi risultati raggiunti lo scorso anno, possiamo assicurare che saremo competitivi anche questa stagione”.