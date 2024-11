Mal d’auto, porta sempre con te questo frutto e addio nausea | In un secondo ti resetta lo stomaco

Dite addio al mal d’auto grazie a questo frutto, in pochi secondi vi sentirete subito meglio, lo dice l’esperto. Ecco perché fareste meglio ad averne sempre uno in borsa.

La cinetosi (o chinetosi) è un disturbo molto frequente nella popolazione, generalmente sopraggiunge in età infantile e si risolve nel tempo anche se sono molti gli adulti che continua a soffrire di questo disturbo anche in seguito.

Stiamo parlando di quello che nel gergo di tutti i giorni viene definito come mal d’auto, cioè la sensazione di malessere che proviamo quando siamo in auto, sui mezzi pubblici, in aereo, mentre guardiamo un videogioco e così via.

I sintomi più frequenti sono nausea, mal di testa, pallore, malessere generale, sudorazione fredda e così via. Tra i vari rimedi per cercare di tamponare questo problema, oggi vi sveliamo quello rivelato da un esperto, il quale suggerisce di portare questo frutto sempre con sé.

Perché sopraggiunge il mal d’auto

Non si conoscono ancora i motivi per cui qualcuno soffre di cinetosi e altri no, tuttavia per chi è predisposto è stato riscontrato che il problema risiede nella comunicazione errata tra gli organi dell’equilibrio posti nell’orecchio interno e gli occhi, i quali inviano dei messaggi contrastanti al cervello quando siamo in movimento. Per farvi un esempio una delle abitudini amate dai viaggiatori, ma sconsigliata a chi soffre di questo disturbo è quella di guardare dal finestrino il paesaggio che si muove.

Chi non ha nulla si gode il momento, chi soffre di mal d’auto invece, non può farlo, in quanto gli occhi inviano al cervello il segnale di movimento, mentre gli organi di equilibrio (apparato vestibolare e labirinto) segnalano al cervello che non ci si sta muovendo, per questo sopraggiungono i classici sintomi sopra descritti, per questa confusione che vive il sistema nervoso centrale.

Il rimedio grazie a un frutto

Sono svariati i metodi per cercare di ridurre questa sintomatologia, anche perché non c’è modo di guarire, soltanto “di tamponare” finché non terminerà il movimento. A questo proposito il dottor Karan Rangarajan, ha rilasciato un video sui social, nel quale suggerisce di portare un limone durante il viaggio e odorarlo, per distrarre praticamente il cervello dal sintomo della nausea, grazie all’olfatto anch’esso strettamente collegato al sistema limbico.

Questo metodo non funziona sempre riferisce l’esperto, ma tentar non nuoce, anche perché è un metodo che non crea effetti collaterali. Ovviamente questo metodo naturale non vuole sostituirsi ai farmaci reperibili in farmacia o comunque consigliati dal vostro medico curante. Ricordatevi inoltre che per cercare di limitare il più possibile la comparsa di questi sintomi dovrete seguire dei semplici consigli, come per esempio stare seduti possibilmente sul sedile davanti in auto, guardare davanti a voi l’orizzonte, senza utilizzare smartphone o leggere un libro, aprire leggermente il finestrino, cercare di distrarsi con la musica e così via.