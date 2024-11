Come una moneta da 1€ può salvarti da una tempesta | Portala sempre a bordo

Controllare regolarmente lo stato degli pneumatici è un gesto semplice ma fondamentale. Ti basta usare una comune moneta da un euro

Quanti di noi, presi dalla frenesia quotidiana, ricordano di controllare regolarmente lo stato dei propri pneumatici? Un semplice gesto che potrebbe fare la differenza in termini di sicurezza stradale. Il battistrada è quella parte gommata dello pneumatico che entra in contatto diretto con l’asfalto, garantendo aderenza e frenata. Con l’uso, si consuma gradualmente, perdendo le sue caratteristiche iniziali. Un battistrada troppo usurato comporta un aumento della distanza di frenata, una minore aderenza su superfici bagnate e un rischio maggiore di aquaplaning. Il test della moneta da un euro è un metodo rapido ed efficace per verificare lo spessore del battistrada, ma è sempre consigliabile rivolgersi a un gommista di fiducia per una valutazione più accurata.

Il test della moneta da un euro

Per verificare se il battistrada è ancora conforme ai limiti di legge, basta inserire una moneta da un euro nelle scanalature. Se le stelle presenti sul bordo della moneta sono completamente visibili, significa che il battistrada è usurato oltre il limite consentito e lo pneumatico deve essere sostituito. Lo spessore delle stelle presenti sul bordo della moneta da un euro corrisponde approssimativamente allo spessore minimo consentito per legge del battistrada (almeno 1,60 millimetri). In questo modo, si ha un indicatore rapido e semplice per valutare lo stato di usura degli pneumatici. Anche piccole lesioni possono compromettere la tenuta e la sicurezza. Esamina regolarmente gli pneumatici alla ricerca di tagli, bolle, chiodi o altri oggetti conficcati.

Perché il battistrada è così importante?

Il battistrada dello pneumatico trasmette al suolo le forze generate dal motore (accelerazione) e assorbe le irregolarità del terreno, migliorando il comfort di guida. Un battistrada insufficiente può causare un’usura irregolare del pneumatico, riducendone la durata e aumentando i costi di sostituzione. I tasselli e gli incavi del battistrada agiscono come delle ventosa, creando una forte aderenza con l’asfalto, sia su asciutto che su bagnato. Questa aderenza è cruciale per la frenata, l’accelerazione e la tenuta di strada, soprattutto in curva. Con il passare del tempo, i tasselli si consumano e l’aderenza diminuisce, aumentando il rischio di incidenti, soprattutto in frenata e in curva. In caso di pioggia, il battistrada ha il compito di incanalare e disperdere l’acqua presente sulla strada, prevenendo il fenomeno dell’aquaplaning. Quest’ultimo è una pericolosissima situazione in cui lo pneumatico perde completamente aderenza, scivolando sull’acqua come se fosse su una lastra di ghiaccio.