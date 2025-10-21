Lotta mondiale, Button: “Norris cresce, Piastri è in difficoltà”

Button commenta: la pressione su Piastri aumenta, Norris è più sicuro

Secondo Jenson Button, la crescente fiducia di Lando Norris potrebbe influenzare le sorti del Mondiale, soprattutto dopo aver avuto la meglio su Piastri in Texas. L’ex campione del mondo 2009 ha evidenziato come Norris abbia mostrato maggiore sicurezza nelle ultime gare, accorciando il distacco dal compagno di scuderia, attuale leader del campionato. Parlando prima del Gran Premio degli Stati Uniti, Button ha spiegato che se l’inglese fosse riuscito a imporsi al Circuit of The Americas, avrebbe affrontato gli ultimi cinque fine settimana di gara della stagione con grande fiducia.

“Penso di sì, nelle ultime gare mi è sembrato molto positivo. Ovviamente l’incidente a Singapore non è stato positivo: non vuoi mai toccare il tuo compagno di squadra in una situazione di gara. Lui sembra molto sicuro di sé e, fin dall’inizio, ha avuto tre decimi di vantaggio su Oscar, un margine che ha mantenuto per tutto il weekend“, ha spiegato a Sky Sports F1.

Oltre al potenziale aumento di fiducia per il pilota britannico, Button ha sottolineato anche la posizione psicologicamente impegnativa in cui si trova Piastri. “Se riuscisse a chiudere davanti, acquisirebbe grande sicurezza per il resto della stagione e, per Oscar, le cose si complicherebbero. State andando in direzioni completamente diverse: la fiducia è tutta dalla parte di Lando, mentre la negatività pesa su Oscar. È una situazione che non avremmo mai pensato potesse succedere! Ma accade, siamo umani. È lo sport e, mentalmente, questo è uno dei più duri“.

McLaren in bilico: Verstappen torna protagonista

A cinque weekend dal termine, e con due Sprint ancora in programma, il margine di Piastri su Norris è sceso a soli 14 punti. Ma la battaglia si allarga. Infatti la coppia McLaren, che sembrava destinata a lottare tra loro, ora deve affrontare la pressione aggiuntiva di un Max Verstappen di nuovo in ascesa. Dopo la pausa estiva, l’olandese ha vinto i Gran Premi d’Italia, Azerbaijan e Stati Uniti, oltre alla Sprint al Circuit of The Americas, ottenendo anche due secondi posti nelle gare in Olanda e Singapore. Di conseguenza, il pilota Red Bull ha ridotto il gap in classifica a 40 punti da Piastri e 26 da Norris.

Anna Cacciatori