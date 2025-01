Benzina, ogni due pieni fatti alla pompa low cost devi farne uno in questo distributore | Altrimenti butti via tutto

Come cambia il prezzo della benzina a seconda del distributore - pexels - f1world.it

Un nuovo studio redatto da professionisti del settore offre alcuni consigli utili per gli utenti quando si tratta di fare il pieno di benzina.

Il più grande club automobilistico d’Europa, l’Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (in inglese chiamato General German Automobile Club), il cui acronimo è ADAC, ha pubblicato un rapporto sui prezzi dei distributori di benzina in cui fornisce alcuni interessanti consigli per ridurre la spesa degli utenti .

Si tratta di uno studio molto utile che offre una serie di raccomandazioni che permetteranno agli automobilisti di risparmiare non pochi soldi nella loro gestione dell’economia domestica, oltre naturalmente di far fronte all’aumento del costo del carburante verificatosi (nuovamente) all’inizio del 2025 .

Sia la benzina che il gasolio, infatti, hanno avuto due settimane consecutive di prezzi in rialzo e il prezzo del pieno di un serbatoio medio sale a quasi 85 euro.

Una delle principali conclusioni che vengono evidenziate dal rapporto è la seguente: “E’ consigliabile non recarsi ai distributori di benzina situati vicino alle autostrade o alle autostrade poiché sono più costosi degli altri”. Questo semplice gesto può essere molto utile per ridurre il prezzo del carburante. Infatti, l’ADAC precisa: “Abbiamo rilevato un prezzo medio di 40 centesimi al litro più alto rispetto ad altri distributori di benzina”.

Viaggia col serbatoio pieno

Pertanto, totalmente in linea con la raccomandazione precedente, questo studio di fatto vuole consigliare agli automobilisti di iniziare il viaggio “con il serbatoio pieno in modo da aumentare l’autonomia dell’auto e individuare un’area di servizio un po’ più lontana dalla strada che possa presentare prezzi più bassi” .

Inoltre, se vogliamo risparmiare ancora di più durante il rifornimento, gli esperti rivelano che “il momento migliore della giornata in termini economici è il pomeriggio”. “I prezzi – sottolineano infatti gli esperti nella loro ricerca – sono leggermente più bassi rispetto al mattino”.

Occhio al caldo

Allo stesso modo, in un altro dei capitoli redatti sull’argomento, l’ADAC si concentra sulla temperatura esterna per quanto riguarda la variazione dei prezzi dei carburanti. “Quando la temperatura aumenta, i carburanti si espandono e, di conseguenza, gli utenti della strada pagheranno la stessa cifra per un po’ meno benzina “, concludono.

D’altronde un altro dei dubbi più ricorrenti tra gli utenti quando si tratta di ridurre la spesa è quello di fare rifornimento presso distributori di benzina a basso costo o utilizzare quelli di massima qualità. E, secondo i dati pubblicati su diversi siti web, il costo per litro di carburante varia notevolmente tra le due opzioni.