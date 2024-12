Benzina gratis, quest’anno viaggi a costo zero | Il nuovo enzima modificato fa il miracolo di Natale

Veramente potreste viaggiare a costo zero, grazie alla benzina gratuita? Questo enzima modificato è il regalo di Natale che stavate aspettando da molto.

L’argomento carburante è attualmente al centro di un forte dibattito, sia in merito ai costi, sia al fattore inquinamento. Si stanno cercando delle alternative per avere un impatto ambientale pari a zero, non soltanto concentrandosi sull’elettrico.

Anche questo aspetto non convince ancora tutti, in quanto sappiamo che in assenza di novità, dal 2050 in Europa dovrebbero esserci auto soltanto elettriche in circolazione, grazie alle quali l’emissione di CO2 non dovrebbe più esistere, eppure questa data così come quella del 2035, quando le auto a benzina e diesel smetteranno di essere prodotte, agitano parecchio il settore automotive e gli automobilisti.

Qualcosa potrebbe cambiare però, in quanto potreste viaggiare gratuitamente, in quanto il nuovo enzima modificato, potrebbe essere un bel regalo di Natale. Qual è il cambiamento per la benzina che ha attirato l’attenzione?

I rincari del carburante

I cittadini sono in mood natalizio già da parecchie settimane: addobbano casa, cercano il regalo perfetto, stilano i vari menù e così via. Ovviamente, non per essere i Grinch della situazione, ma come saprete ormai benissimo, le festività portano anche aumenti nel settore carburante.

Un po’ come succede nel periodo estivo, i rincari sono proporzionati al numero di viaggi che verranno fatti in questi giorni di festa, in quanto saranno parecchi gli italiani che partiranno per raggiungere i loro familiari, nelle varie regioni italiani o direttamente all’estero. Questo aspetto dovrete tenerlo in considerazione, cercando quindi di fare rifornimento dove vi conviene.

Il nuovo enzima miracoloso

Ed eccoci giunti al momento saliente del nostro articolo. Bisogna fare un po’ di chiarezza, in quanto, una recente scoperta sta entusiasmando gli automobilisti, i quali si aspettavano di poter provare questa innovazione in merito al carburante già questo Natale. Purtroppo ancora non è disponibile e non si sa, se e quando, arriverà in commercio. C’è da dire che questo nuovo enzima modificato per produrre carburante dall’olio da cucina utilizzato o dai grassi di scarto è veramente innovativo.

Utilizzabile sia nei motori a diesel che benzina, il composto ottenuto dallo studio prodotto dal King’s College di Londra e del National Biorenewables Laboratory del Brasile, se messo in commercio ridurrebbe non solo l’uso di combustibili fossili, ma potrebbe ridurre le emissioni di gas serra fino al 94% e in teoria anche un abbassamento dei costi per gli automobilisti. In questa maniera, i livelli di inquinamento presenti nella nostra atmosfera, si ridurrebbero in maniera molto significativa. Speriamo dunque che questo metodo alternativo di carburante, possa diventare presto realtà.