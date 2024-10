Ci serve lui, siamo qui ad aspettarlo | Flavio Briatore disperato, il pilota ha già firmato con un altro team

La Formula 1 continua a regalare emozioni: la vicenda di Sainz e Alpine è solo l’ultimo capitolo di un mercato piloti sempre più movimentato e imprevedibile

Flavio Briatore, il carismatico manager italiano, è tornato alla ribalta con dichiarazioni che hanno infiammato il paddock. L’ex boss della Renault, ora consulente di Alpine, ha espresso il suo forte desiderio di portare Carlos Sainz alla guida della vettura francese. “Ci serve Sainz, siamo qui ad aspettarlo“, ha dichiarato Briatore, sottolineando l’importanza che il pilota spagnolo avrebbe per il team. Tuttavia, le speranze di Briatore sono destinate a infrangersi contro una dura realtà: Sainz ha deciso di unirsi alla Williams Racing a partire dal 2025. Nonostante la determinazione del manager italiano, sembra che le porte per un approdo di Sainz in Alpine siano ormai chiuse. Le ragioni che spingono Briatore a volere Sainz in Alpine sono molteplici. Il pilota spagnolo, con la sua esperienza e la sua velocità, avrebbe rappresentato un valore aggiunto per la squadra francese, in lotta per posizionarsi ai vertici della classifica.

Le difficoltà di Alpine

Nonostante l’entusiasmo di Briatore, Alpine si trova ad affrontare diverse difficoltà. La scuderia francese ha vissuto una stagione 2023 al di sotto delle aspettative e deve ancora trovare la giusta continuità. La A524, la monoposto utilizzata nell’ultima stagione, non è riuscita a tenere il passo con le vetture concorrenti in termini di prestazioni. La squadra ha faticato a trovare il giusto equilibrio tra carico aerodinamico e velocità massima, e questo ha compromesso la competitività complessiva. Inoltre la situazione interna tesa ha portato alle dimissioni di alcuni dirigenti importanti, tra cui il direttore tecnico Matt Harman e il capo dell’aerodinamica Dirk de Beer.

Il futuro di Alpine

Le dichiarazioni di Briatore aprono nuovi interrogativi sul futuro di Alpine. La squadra francese riuscirà a trovare un pilota in grado di sostituire Sainz e di portare risultati concreti? L’annuncio della conferma di Jack Doohan come pilota titolare in Alpine per la stagione 2025 ha suscitato diverse reazioni nel paddock della Formula 1. Se da un lato c’è chi apprezza la continuità e la fiducia riposta nel giovane australiano, dall’altro non mancano le perplessità riguardo a questa scelta. Alcuni osservatori sostengono che Alpine avrebbe dovuto attendere ancora qualche gara prima di prendere una decisione definitiva, valutando attentamente le prestazioni dei giovani piloti nelle categorie inferiori. Nomi come Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar sono stati fatti, con l’idea che questi giovani talenti potrebbero rivelarsi delle vere sorprese.