Licenziamenti Ferrari: pronti a dire addio anche a Mekies

Dopo l’annuncio avvenuto lo scorso anno del licenziamento di Binotto, numerosi cambiamenti stanno avvenendo all’interno della scuderia. Stando alle voci di corridoio, il prossimo a salutare la Ferrari potrebbe essere proprio Laurent Mekies.

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita si avvicina, e nella Scuderia di Maranello si inizia a percepire un clima piuttosto teso. Durante le ultime due settimane abbiamo potuto assistere ai cambiamenti avvenuti all’interno del team, con una serie di licenziamenti che hanno fatto ben discutere. D’altronde sapevamo come il problema del team non fosse solo la figura di Binotto, anzi, quella era solo la punta dell’Iceberg di una situazione ben complicata. Di fatti, dopo l’arrivo di Vasseur non sono tardati anche i primi cambiamenti. E stando alle ultime voci, il prossimo ad essere allontanato dalla Ferrari potrebbe essere proprio Mekies.

Il primo a salutare la Scuderia di Maranello è stato Sanchez, capo degli aerodinamici e padre delle due monoposto dopo la rivoluzione del 2022. Ad oggi il terremoto Ferrari non si ferma e il direttore francese potrebbe essere il prossimo sulla lista, ma come mai? La situazione è ben più complicata di come sembra. Molti parlano di alcuni malumori nella scuderia di Maranello dettati dal giustificato allarmismo di Charles Leclerc sulle performance della vettura. Il pilota monegasco infatti, avrebbe richiesto un ‘meeting’ di urgenza con il presidente della Ferrari, John Elkann, preoccupato della situazione in Bahrain.

Vogliamo ricordare ai nostri lettori come il campionato 2023 non sia iniziato nel migliore dei modi per la scuderia, che alla fine della scorsa stagione aveva promesso migliori risultati. Con una vettura costretta al ritiro, e l’altra piazzatasi solo quarta possiamo ben comprendere i malumori presenti nell’aria. Tuttavia il presidente riassicura sulla situazione, rinnovando l’intenzione iniziale dei vertici della Ferrari, ovvero quello di ridare alla Scuderia del Cavallino Rampante, il ‘trionfo’ che tanto merita. Dunque cosa significherà questo per Laurent Mekies? Ai posteri l’ardua sentenza.