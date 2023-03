Button sulla stagione 2023: “Non sarà una passeggiata”

Il pilota Jenson Button, ex campione del mondo di Formula 1 nel 2009 parla della stagione 2023 , definendola piuttosto ardua, vedendo anche il livello di competitività di alcuni team

Il Gran Premio del Bahrain a distanza di una settimana lascia ancora parlare di sè. Il podio Verstappen-Perez-Alonso ha sorpreso tutti, e non di certo per la doppietta Red Bull. Un’ altra squadra sembra aver raggiunto un livello di competitività del tutto nuovo quest’anno, ovvero l’Aston Martin. Un team del tutto nuovo, che ha dimostrato largamente il suo potenziale durante la prima gara, ma sarà in grado di reggere il passo? Secondo Jenson Button, ex campione del mondo, la stagione 2023 non ‘sarà una passeggiata’, visto il livello di competitività.

“E’ sembrata una gara piuttosto facile per Max. Ma aldilà di tutto, lasciando da parte un attimo il vincitore della gara, è stato un bel Gran Premio. E’ stata un po’ troppo facile per Max, ma il Gran Premio in sè è stato bello. Ho amato l’azione, ce ne era parecchia. E’ stato bello vedere alcuni campioni del mondo lottare tra di loro, ad esempio Lewis e Fernando, è stato speciale. Io sono consapevole che alcuni diranno che sarà un campionato facile per Max Verstappen. Ma chi può dirlo?“

In seguito Button , prosegue l’intervista parlando di quelli che potrebbero essere i possibili scenari per il campionato della stagione 2023. “Abbiamo visto solo una gara fin’ora. Inoltre sappiamo che il Bahrain è una gara piuttosto particolare sul principio di funzionamento delle macchine. E’ un circuito in cui si usa parecchio il freno, e in cui c’è tanta trazione, invece che velocità. Quindi davvero non possiamo dirlo. Io credo che dovremmo vedere la gara dell’Arabia Saudita, che è gia un circuito diverso. Per non dimenticare poi anche i circuiti europei. Quindi secondo me non sarà affatto una passeggiata per Max Verstappen“