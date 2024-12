Vietato circolare con carrozzeria sporca: non importa che la targa sia visibile | Passa la legge del ‘decoro stradale’

Estate o inverno, vietato girare con carrozzeria sporca. E non è solo per prevenire la formazione di ruggine. Ma di ‘decoro stradale’

La pulizia di un’auto è molto importante di quello che possa sembrare. Negli interni principalmente una questione di igiene. Che fin troppo spesso ci dimentichiamo, anche solo accumulando bottigliette di plastica vuote, fazzoletti e quant’altro.

Ma anche avere l’auto pulita fuori, all’esterno, va ben oltre il concetto estetico da amante delle auto. Non è soltanto una questione di pulizia, di igiene o di vezzo. Le auto devono essere pulite, principalmente per la manutenzione e la cura del veicolo stesso.

Sia in estate che in inverno è necessario assicurarsi che la carrozzeria sia priva di sporco per prevenire, ad esempio, la formazione di ruggine. Ovviamente anche l’estetica e il piacere di avere un’auto pulita sono ragioni per lavarla regolarmente.

Ma attenzione, poiché pulire l’auto per strada è motivo di multa. Non solo. Anche un’auto sporca può essere motivo di multa. Assolutamente. C’è una città che controlla così rigorosamente l’ordine delle sue strade e dei suoi viali da mettere gli occhi anche sui veicoli parcheggiati nelle sue strade, che fa multe anche se per un ‘decoro stradale’.

Auto nel mirino delle autorità

A Dubai, capitale dell’omonimo emirato, le auto sporche sono da tempo nel mirino delle autorità. La cura per l’estetica e la pulizia che caratterizza questa città comprende anche lo stato dei veicoli che circolano liberamente per strade. Lasciare per esempio un’auto sporca, parcheggiata liberamente in città, arreca un danno non indifferente sul conto corrente del trasgressore.

Proprio così, c’è una sanzione amministrativa 500 dirham EAD, che in cambio equivalgono a circa 130 euro. Le regole sono severe in questo senso, ma è vero che la multa non viene emessa automaticamente.

Auto sporca? Prima l’alert

Quando viene rilevata un’auto sporca dalle autorità di Dubai, si rilascia un alert al conducente, consigliandogli di pulire il proprio veicolo. Ma quel consiglio diventa ben presto una minaccia, pena la sanzione amministrativa di cui sopra. Da pagare online, tramite il sito della Dubai Roads and Transport Authority, o la sua applicazione, fa lo stesso. Ma non è tutto.

Bisogna fare attenzione anche a come si pulisce l’auto. Meglio negli store adibiti. Perché? Perché anche quando si pulisce l’auto per strada o in un’area pubblica di Dubai, c’è il rischio di multa, sempre per un discorso di “decoro stradale”, se si viene colti in flagrante altra sanzione amministrativa da 100 dirham, poco più di 25 euro al cambio. Una norma presente anche in Spagna, chissà quanti soldi farebbero i comuni italiani con tutte le multe che potrebbero fare se ci fosse questa norma qui da noi.