Libretto auto a pagamento, UFFICIALE adesso paghi il canone pure di questo: ti tolgono 69,50€ se vuoi continuare a guidare

Da questo momento in poi dovrai pagare anche il canone per il libretto di circolazione della tua auto. Ti tolgono 69,50 euro.

Brutte notizie per gli automobilisti italiani. Non basta l’aumento del costo del carburante, quello dei pezzi di ricambio e anche della polizza RC Auto; adesso tocca al libretto di circolazione. Il documento indispensabile quando ci si trova in strada, esso altro non è se non la carta d’identità della propria automobile.

Su tale documento che deve restare sempre in macchina, sono presenti tutti gli elementi dell’automobile, dal numero di targa, alla regolarità della revisione, fino al nome del proprietario della vettura.

La brutta notizia è che adesso occorrerà pagare una sorta di canone al fine di riuscire a guidare l’automobile, altrimenti si rischia che al primo posto di blocco si riceve una sanzione piuttosto salata; considerando anche il nuovo codice della strada, di sicuro non val la pena rischiare.

Un altro costo cala sulle spalle degli automobilisti.

Libretto auto a pagamento: ecco cosa devono sapere gli automobilisti

Il 14 dicembre scorso è entrato in vigore in nuovo codice della strada e su di esso sono presenti anche tutte le regole nuove che qualunque automobilista deve seguire. La nuova normativa, che ha portato anche a un’implementazione dei controlli in strada, ha acceso i riflettori anche sui documenti che si deve avere con se nel momento in cui ci si mette alla guida. Si chiede quindi all’automobilista di conoscere i cambiamenti, al fine di evitare qualsiasi tipologia di sanzione.

Certo conoscere tutte le modifiche accorse al codice della strada potrebbe essere difficile. Il lavoro svolto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è volto ad intervenire su tutti coloro che si mettono alla guida in maniera irregolare. Per questo problema si chiede all’automobilista particolare attenzione.

Quando pagare 69,50 euro per poter guidare

La spesa da affrontare non riguarda tutti gli automobilisti, mai coloro che hanno provveduto alla modifica del libretto di circolazione. In particolare 69,50 euro è il prezzo da pagare nel caso in cui si ricorra all’aggiornamento della carta di circolazione. Questa pratica in alcuni specifici casi si rivela essere indispensabile se non si vuole correre il rischio di una sanzione, ovvero del sequestro della vettura.

In genere si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione quando avviene un passaggio di proprietà, se si cambia residenza, ovvero nel caso in cui si provveda ad apportare delle modifiche strutturali dell’automobile.