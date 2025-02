Autostrade nel caos, il sorpasso a destra è ora legale: cambia tutto per i guidatori ma si rischiano incidenti gravi

In Italia gli incidenti sono una piaga. Ora nel caos finiscono anche le autostrade: il sorpasso a destra è legale, l’azzardo pure.

Stime dell’Istat e report delle forze dell’ordine, tutti concordi: in questo 2025 è di fondamentale importanza diminuire gli incidenti rispetto a un 2024 che ha segnato i gravi problemi della sicurezza stradale. Soltanto a giugno sapremo se ci sarà stata l’auspicabile inversione di tendenza.

I numeri dell’Istat del 2024, soprattutto nel primo semestre, dipingono un quadro inquietante del nostro paese: 80.057 incidenti stradali con lesioni a persone (un forte aumento di quasi l’un per cento), 107.643 feriti (+0,5%), il numero dei morti sfiora i 1500, addirittura con un incremento del 4%.

Secondo i dati complessivi forniti dalle forze dell’ordine, di 160mila sinistri in tutta Italia, con un bilancio di oltre tremila morti. Soltanto nelle strade urbane gli incidenti mortali sono cresciuti del 7,9%, con pedoni e ciclisti sempre più in pericolo.

Situazione simile, intesa come allarmante, nelle strade extraurbane: qui le vittime sono aumentate dell’1%. E neanche il contentino della diminuzione delle vittime in autostrada (13,9%, l’unico dato positivo) riesce a sminuire una situazione sempre più preoccupante.

Le manovre pericolose

I dati del 2024 evidenziano la necessità di intensificare gli sforzi per migliorare la sicurezza stradale, magari cercando di limitare le cosiddette manovre pericolose, in primis quella del sorpasso che per definizione deve essere sempre compiuto al lato sinistro della carreggiata. Ma non sempre.

Ed è qui che bisognerebbe intervenire, nelle zone grigie del codice stradale dove si possono fare determinate manovre ma a certe condizioni. Certo, ci sono delle colpe abbastanza acclarate di automobilisti che per sorpassare invadono le corsie opposte nel senso di marcia unico. Ma non è sempre così.

Il sorpasso a destra

in realtà esiste un caso in cui è tecnicamente ammesso sorpassare a destra. Prendete i tanti incolonnamenti esistenti sulle autostrade, soprattutto d’estate o per qualsiasi tipologia di vacanza. Ebbene, che succede in caso di traffico sia ai lati di destra che di sinistra?

Se si formano lunghe code può capitare che le auto a destra della corsia possano ripartire e quelle al centro, per esempio, no: in questo caso però prenderà una sanzione amministrativa per aver effettuato il sorpasso a destra, altrimenti la multa prevista che parte da 81 euro fino ad arrivare a 326 non ve la toglie nessuno.