Liberty Media: adesso proprietaria anche della MotoGP

Liberty Media, già proprietaria del Circus, acquista Dorna: l’azienda americana mette così le mani anche sulla MotoGP

Dopo giorni di indiscrezioni, sia la MotoGP che Liberty Media hanno annunciato il loro accordo: la società, già posseditrice della Formula 1, ha acquisito l’86% di Dorna. L’azienda di intrattenimento americana assumerà, infatti, anche il controllo di quest’ultima in seguito a un accordo valutato 4,2 miliardi di euro. In possesso della MotoGP sin dal 1992, Dorna è in controllo anche del WorldSBK e della MotoE World Cup. Mentre Liberty possederà oltre l’80% della MotoGP, la direzione del Motomondiale manterrà circa il 14% del loro patrimonio aziendale. Il completamento della transazione che porterà Liberty a divenire proprietaria anche della MotoGP è previsto entro la fine del 2024.

La conferma dell’accordo ha richiesto più tempo del previsto da entrambe le parti, considerando che le diverse condizioni dello stesso sono state formalizzate ormai da tempo. Basti pensare che il piano iniziale prevedeva l’annuncio ufficiale dell’accordo tra la società americana e quella spagnola addirittura prima dell’inizio della stagione di MotoGP. Nonostante ciò, è certo che le due competizioni motoristiche non saranno fuse l’una con l’altra. “La sola cosa che non faremo sarà gestire insieme MotoGP e Formula 1” ci ha tenuto infatti a sottolineare Greg Maffei, CEO di Liberty Media. Un’azione ritenuta più che improbabile non solo per questioni regolamentari, ma anche per la struttura dell’accordo che Liberty ha stipulato con i partner e con gli stessi team di Formula 1.

Il potenziale mediatico della MotoGP è davvero simile a quello della Formula 1?

Il presidente di Liberty si mostra pronto alla sfida. “Mi piace pensare che la nostra società abbia un’idea di come il panorama dei media stia evolvendo e sappia così rendere il prodotto attraente […]. Abbiamo già alcune idee” ha aggiunto in un’intervista. Gli americani si aspettano che il potenziale mediatico della MotoGP sia simile a quello vantato dal Circus. O almeno, questa è una delle motivazioni che li ha spinti a compiere il passo finale verso le due ruote.

La tattica sarà la stessa. “Man mano che i fan della Formula 1 crescevano, la monetizzazione diventava più facile” ha osservato Maffei. “Tutto è interconnesso: con la crescita dell’entusiasmo, del pubblico, aumenta anche la domanda. Questo abbiamo sperimentato con la Formula 1, e mi piace pensare che qui ci sia lo stesso potenziale“, ha poi concluso. La soluzione offerta di Liberty è quella che sicuramente offre maggiori garanzie per l’ottenimento di una transizione più naturale possibile: in ogni caso, è ragionevole aspettarsi presto una comparsa del personale di Liberty Media anche nel paddock del Motomondiale.