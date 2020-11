Leclerc: “Rispetto Vettel, ma spero di batterlo anche nel 2021”

Ancora un mese e poi non condivideranno più il box, ma l’obiettivo per Charles è di continuare a lottare

Le quattro gare che mancano alla fine del mondiale 2020 di Formula 1 saranno le ultime di Charles Leclerc accanto a Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo, dopo il GP d’Abu Dhabi, partirà alla volta di Silverstone, dove vestirà la nuova tuta dell’Aston Martin. Il monegasco, che al di là di qualche scontro, con Sebastian ha instaurato un bel rapporto, avverte che la loro sana rivalità proseguirà anche l’anno prossimo.

“Spero davvero che la sua nuova avventura con la Aston Martin vada bene per lui. Grazie a Seb sono cresciuto come pilota, ma anche come persona. Sono rimasto molto colpito dal modo in cui lavora con la squadra, dal modo in cui studia i dati e da come dà il suo opinione”, ha affermato Charles Leclecr al portale web GP Today.

Nonostante gli auguri buona fortuna, Leclerc è ancora un pilota competitivo e ha rivelato la speranza che la Ferrari possa essere davanti all’Aston Martin e, di conseguenza, che possa combattere Vettel. Certamente di contatti in pista ce ne sono stati in questi due anni, ma il monegasco ha ammesso che il rispetto non è mai mancato.

VETTEL, ESEMPIO PER LAVORO E PERSONALITA’

“Vettel è molto professionale e tutti lo rispettano. Nonostante ci siano stati dei problemi tra noi in pista, come in Brasile lo scorso anno, il rispetto non è mai andato perso. Sono sicuro che alla Ferrari faremo bene e che possiamo fare un grande passo avanti nella prossima stagione, in modo da essere finalmente davanti a loro”, ha concluso in classe ’97.

Oggi la situazione è completamente diversa. La Racing Point è quinta nel Campionato Costruttori con gli stessi punti della McLaren e uno in meno della Renault. La Scuderia è invece sesta a 31 lunghezze dal team che dall’anno prossimo sarà Aston Martin.