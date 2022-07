Leclerc: “La causa del mio incidente in Francia…”

63 punti. Mai nessuno nella storia della Formula 1 è stato in grado di vincere un campionato con un deficit così ampio. Solo Hunt, nella stagione dell’incidente di Lauda (1976), riuscì a recuperare e vincere il mondiale. Anche se, non c’è nemmeno bisogno di spiegarlo, a quel tempo le cose erano un po’ diverse, sotto molti punti di vista. Ma veniamo ad oggi, al 2022. Dove il monegasco beniamino dei ferraristi, Charles Leclerc, in seguito all’errore che lo ha indotto ad un incidente al Paul Ricard, si trova con le spalle al muro.

Nell’analisi dell’accaduto, tante sono state le ipotesi dietro la causa dell’errore di Charles, ma quando la stessa domanda gli è stata posta a lui, il ferrarista è stato molto chiaro fin da subito: “Non direi che l’errore che ho fatto è stato dovuto alla pressione di Max. Anche perché in quella fase di gara stavo guidando da solo, con nessuno alle spalle che mi spingeva. La pressione l’ho avuta, certo, ma nelle fasi inziali quando era dietro di me che voleva passarmi, e direi che in quel momento ho reagito bene. Ho sbagliato perché mi era stato chiesto di far durare le gomme il più possibile, e nel tentativo di estrarre il massimo sono andato lungo, ho preso lo sporco fuori pista e mi sono girato“.

