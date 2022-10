Leclerc e Verstappen criticano le gomme da bagnato

Il recente GP del Giappone ha riportato alla luce ancora una volta come in condizioni di bagnato sia molto difficile correre, generando una pioggia di critiche sulle gomme da bagnato Pirelli, tra cui quelle di Charles Leclerc e Max Verstappen

Nelle ultime due stagioni difatti, in condizioni di bagnato si sono verificate una serie di situazioni che, per un motivo o per un’altro hanno fatto si che la gara venisse interrotta momentaneamente con l’esposizione della bandiera rossa o addirittura sospesa definitivamente nonostante l’utilizzo di gomme adatte. Tuttavia, seppur in passato nelle medesime condizioni si è corso ultimamente ciò diventa più difficile a causa delle gomme da bagnato, criticate da Charles Leclerc e Max Verstappen che hanno espresso il loro parere su alcuni deficit.

LENTE E POCO DRENANTI

Per il neo campione del mondo di Formula 1 2022, uno dei problemi principali delle gomme da bagnato full wet è la loro lentezza ed è per questo che le squadre cercano di evitarle: “Non voglio criticare nessuno, ma penso che ci servano gomme migliori per la pioggia. Servono gomme migliori”, entrando nel dettaglio spiega come: “Le full wet sono solo lente e non possono davvero drenare molta acqua. Ecco perché tutti cercano sempre di passare molto velocemente alle intermedie”.

LA SCARSA VISIBILITÀ

D’altro canto il pilota monegasco della Ferrari si è soffermato su una visione differente, nonché sui rischi che si verificano quando c’è dell’acqua in pista, tra tutti c’è il problema di visibilità: “Penso che un grosso problema con queste vetture sia solo la visibilità. Quindi tutto ciò che possiamo fare per cercare di migliorare la visibilità è ridurre al minimo gli spruzzi, soprattutto dietro le vetture, questo sarà molto vantaggioso perché penso che a volte possiamo correre a seconda delle condizioni della pista”. Dunque, Charles Leclerc sostiene come la mancanza di visibilità dovuta a delle gomme che lanciano troppa acqua, soprattutto ai piloti che seguono una monoposto, metta a rischio lo spettacolo della Formula 1.