Le verità dello shakedown 2026: Leclerc commenta la vettura

La scorsa settimana Leclerc ha corso a Fiorano per lo shakedown delle vettura. Ambedue le Ferrari hanno debuttato in pista ed il monegasco ha confessato le prime sensazioni. Tra un bagno di folla e l’amore delle centinaia di Tifosi presenti, i due piloti hanno girato sul circuito nonostante le condizioni meteorologiche non ottimali. Ma tutto sembra essere andato bene, con le SF-26 pronte ad affrontare le modifiche regolamentari.

Il pilota, seppur con prudenza, si è mostrato positivo e fiducioso nei confronti della nuova Ferrari. “Tutto ha funzionato e non ci sono stati gravi problemi” ha dichiarato, “ma è troppo presto per valutare la performance”. Un commento che riflette l’obiettivo reale dello shakedown: verificare che tutto funzioni per il meglio. Il numero 16 si è inoltre espresso circa le novità regolamentari affermando che abituarsi a questo grande cambiamento non sarà facile. Una preoccupazione, questa, comune anche tra gli altri colleghi di pista che, in breve tempo, dovranno adattarsi alle nuove modalità.

Ma dove eravamo rimasti?

La stagione 2025 ha mostrato una Ferrari lontana dalla vetta, con Leclerc che ha totalizzato sette podi ma nessuna vittoria. E, nonostante una monoposto spesso difficile da gestire, il monegasco non si è mai dato per vinto, dimostrando di credere ancora nel progetto del Cavallino Rampante. E infatti, nonostante le speculazioni sul suo futuro si facciano sempre più insistenti, lui resta fedele alla Rossa ed a quella sensazione davvero speciale che gli fanno provare i Tifosi.

Al di là dei pronostici, il 2026, oltre ad essere un anno rivoluzionario per la massima categoria, rappresenterà un importante banco di prova per la Ferrari e Leclerc. Il team dovrà dimostrare di aver lavorato nella giusta direzione e di essere in grado di guidare i due piloti verso la cima della classifica. E Charles, dopo anni di promesse e aspettative, potrebbe prendere un’importante decisione sul suo futuro in rosso. Alla pista l’ardua sentenza.

di Greta Verderosa