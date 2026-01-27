Ferrari frena le aspettative, Vasseur: “Troppo presto per giudicare”

Ferrari e aspettative in Formula 1: Vasseur frena gli entusiasmi e richiama la prudenza sulla stagione 2026

Ferrari abbassa le aspettative in vista della nuova stagione di Formula 1, scegliendo un approccio prudente all’inizio della nuova era regolamentare. Il team principal Fred Vasseur ha invitato alla cautela, spiegando come sia ancora troppo presto per valutare il reale potenziale delle monoposto 2026. I profondi cambiamenti a livello aerodinamico e di power unit renderanno lo sviluppo un fattore chiave fin dalle prime settimane. Le prime gare offriranno solo un’indicazione parziale dei valori in campo. Secondo Vasseur, il quadro competitivo è destinato a evolversi rapidamente nel corso della stagione.

Ferrari, nuovi regolamenti e sviluppo: aspettative per la SF‑26

La stagione 2026 porta in Formula 1 un pacchetto regolamentare completamente rinnovato, con cambiamenti importanti su aerodinamica e power unit che renderanno lo sviluppo delle monoposto più rapido e intenso. Secondo il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, “è troppo presto per parlare di aspettative. Siamo qui per lavorare, sviluppare e migliorare”.

La prima uscita in pista della SF‑26 rappresenta un passo simbolico: “Il ritmo di sviluppo sarà molto più alto rispetto agli anni scorsi. Melbourne non sarà il verdetto finale: dobbiamo concentrarci sui dati e sul miglioramento costante della vettura”. Vasseur ribadisce così il concetto chiave della stagione: la gerarchia iniziale non sarà definitiva e la competitività della storica scuderia italiana emergerà solo con l’avanzare dei test e delle gare.

Il punto sulla Ferrari e i test

Dopo un 2025 senza vittorie, il team del Cavallino Rampante affronta la nuova stagione con l’obiettivo di tornare competitivo, ma senza creare false aspettative. Come ha sottolineato Vasseur, “nessuno sa quale sarà la situazione tra un paio di settimane. Dobbiamo fare del nostro meglio per continuare a raccogliere dati, sviluppare la macchina e restare concentrati su noi stessi”.

Lo shakedown di Barcellona di questa settimana rappresenta la prima occasione per le squadre di raccogliere dati dalle nuove monoposto. I primi riscontri concreti sulla SF‑26 arriveranno quindi nelle prossime settimane, quando il team di Maranello potrà iniziare a mettere a punto la vettura e prepararsi al Gran Premio inaugurale a Melbourne.

La casa di Maranello affronta questa prima fase della stagione con calma, concentrandosi sullo sviluppo della SF‑26 e sulla raccolta dei dati. Le priorità del team restano il miglioramento graduale della vettura e la preparazione alle prime gare. Come ha sottolineato Vasseur, Melbourne rappresenta solo l’inizio: la competitività reale emergerà man mano durante la stagione.

Aurora La Rocca