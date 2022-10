Leclerc cade ma si rialza: i suoi obiettivi sono più che chiari

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc in occasione del finale di stagione di F1 2022 si è aperto in un intervista, quando ormai il sogno del titolo iridato è ormai svanito

Dalle parole di Charles Leclerc nella recente intervista rilasciata al quotidiano italiano “Corriere dello Sport” trapelano tante emozioni, a partire dalla frustrazione per essere ormai fuori dalla lotta al titolo fino ad arrivare alla speranza di poter raggiungere l’obiettivo tanto ambito il prima possibile.

IL TITOLO SFUMATO

Per quanto riguarda il finale di stagione 2022 il pilota della Ferrari Charles Leclerc, senza mezzi termini ha sostenuto come: “Il fastidio c’è perché la F1-75 aveva ottime prestazioni, ma abbiamo perso per strada punti preziosi. La cosa giusta da fare è concentrarmi sul futuro: massimizzare questi ultimi risultati, chiudere bene, lavorare sul 2023″. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se il titolo che vincerà Max Verstappen quest’anno è da considerarsi il primo, dopo l’episodio tanto discusso di Abu Dhabi 2021, la sua risposta è stata molta corretta: “No, l’imponderabile fa parte del nostro sport e tutti i titoli sono meritati”.

UNA SCOMMESSA VINCENTE?

Analizzando la propria stagione invece, il pilota del Cavallino Rampante ha sostenuto che: “Guardando il 2021 dico: che passo in avanti! Chi avrebbe scommesso un anno fa sulla competitività che abbiamo oggi?”. Questo commento nonostante le dieci pole position stagionali ma con un digiuno che dura da luglio in occasione del GP d’Austria, ma con la consapevolezza di chi sa cosa può offrire la sua F1-75, ha sostenuto come: “Interrompere il digiuno sarebbe importante. Dopo la pausa estiva abbiamo faticato in gara, dunque darebbe fiducia a tutti ricordandoci che il potenziale c’è ancora: noi lo sappiamo, ma non siamo riusciti a mostrarlo”.

LA REAZIONE

Parlando delle sue emozioni gli è stato chiesto se gli pesano di più le soddisfazioni o le delusioni, ricevendo come risposta: “Mi concentro sempre più sulle cose negative: sono fatto così. E sono convinto che paghi perché, alla fine dei conti, mi permette di migliorare”. Inoltre, ha anche spiegato che: “Essere onesto con me stesso e la Ferrari porta al miglioramento. Gli errori mi fanno male, quindi la durezza mi serve per cercare di uscire da quel dolore e fare un passo avanti. Ma insomma: non arrivo a perderci il sonno”.

QUANDO IL PRIMO TITOLO?

Parlando poi di quello che è l’obiettivo per ogni pilota che approda in Formula 1, nonché diventare campione del mondo, il giovane con il numero sedici ha ammesso di volere il titolo il prima possibile, e prima il 2026 nonché data indicata dal presidente della Ferrari John Elkann: “Lo voglio il prima possibile, è possibile [vincerlo prima del 2026], ma servono altri passi avanti. Io ho fiducia nel progetto, dico con chiarezza ciò che voglio e con la squadra siamo sulla stessa barca. Non ci sono visioni differenti“.

Per concludere, non poteva mancare vista l’amara conclusione per la stagione che si appresta alla conclusione, un pensiero alla prossima e alla domanda se fosse verosimile come obiettivo il titolo nel 2023, la risposta del monegasca è stata in tutta onestà: “Molto difficile da dirsi perché dipende anche da come lavorano gli avversari, ciò che è completamente fuori dal nostro controllo. Io sono fiducioso, se continueremo a lavorare così ce la faremo”.