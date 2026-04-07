Hamilton: il video con la F40 è già storia

Hamilton appare al comando di una F40 in Giappone

Il nuovo video “Tokyo Drift” pubblicato da Lewis Hamilton ha conquistato il web in poche ore. Le immagini, girate a Tokyo durante il weekend del Gran Premio del Giappone, hanno rapidamente fatto il giro dei social, attirando l’attenzione anche di chi solitamente non segue la Formula 1.

Hamilton si mette al volante di una Ferrari F40, icona assoluta degli anni ’80. Il risultato è uno spettacolo puro. Drift controllati, burnout e accelerazioni violente si alternano tra le strade illuminate della città. L’atmosfera è quella tipica della cultura street giapponese, con un chiaro richiamo all’immaginario “Tokyo Drift”.

Il video non è una semplice clip. È costruito come un piccolo prodotto cinematografico. Montaggio curato, inquadrature dinamiche e ritmo serrato. Hamilton appare a suo agio, lontano dalla tensione del paddock. Una versione diversa del campione britannico, più libera e creativa.

Web scatenano dopo la rivelazione di Lewis Hamilton

Il momento che ha fatto esplodere i social arriva però nel finale. Sul sedile passeggero compare Kim Kardashian. Una presenza che non è passata inosservata.

In pochi minuti, il web si è riempito di commenti. Molti fan parlano di un vero e proprio “hard launch”. Un modo diretto per ufficializzare una relazione, dopo settimane di indiscrezioni mai confermate. La scelta di inserirla proprio nel finale del video con la F40 è stata letta come tutt’altro che casuale.

Le reazioni sono state contrastanti. Da una parte c’è chi ha apprezzato il contenuto, definendolo tra i migliori mai realizzati da Hamilton fuori dalla pista. Un mix perfetto tra motorsport, stile e intrattenimento. Dall’altra, alcuni appassionati più tradizionalisti hanno criticato la presenza di una celebrity esterna al mondo delle corse.

Nonostante le polemiche, il risultato è evidente. Il video ha centrato l’obiettivo. Ha generato milioni di visualizzazioni e un’enorme esposizione mediatica. Hamilton conferma così la sua capacità di andare oltre il ruolo di pilota.

Non solo risultati in pista. Ma anche immagine, comunicazione e impatto globale. Ancora una volta, il sette volte campione del mondo riesce a far parlare di sé. Dentro e fuori dal circus della Formula 1.

Lewis Hamilton si mostra così, a bordo di una F40 e con quell’ospite che ad alcuni non va proprio giù.