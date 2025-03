Lavaggio auto obbligatorio, se non ci vai ogni settimana sono 168€ di multa: la Polizia non fa fatica a riconoscerti

Il lavaggio auto è un’attività che, se non svolta correttamente, può comportare sanzioni amministrative e danni all’ambiente

L’igiene della tua auto non è solo una questione estetica, ma anche una questione di sicurezza e di rispetto delle normative.

L’articolo 102 del Codice della Strada, infatti, prevede sanzioni per chi non mantiene il proprio veicolo in condizioni di efficienza, e questo include anche la pulizia.

Un’auto sporca, con vetri e specchietti appannati, riduce la visibilità e aumenta il rischio di incidenti. Fari, fanali posteriori e indicatori di direzione sporchi o coperti di fango possono causare grossi rischi, soprattutto di notte o in condizioni di scarsa visibilità.

Inoltre i moderni veicoli sono dotati di numerosi sensori e telecamere (ad esempio, per il parcheggio assistito, il mantenimento della corsia, la frenata automatica d’emergenza) che possono essere compromessi dallo sporco.

L’articolo 102 del Codice della Strada

L’articolo 102 del Codice della Strada stabilisce che: “I veicoli a motore devono essere tenuti in condizioni di efficienza, in modo da garantire la sicurezza della circolazione e da non arrecare disturbo agli altri utenti della strada.” Questo significa che il proprietario di un’auto è responsabile della sua manutenzione, sia meccanica che estetica.

La mancata pulizia dell’auto può essere considerata una violazione dell’articolo 102, soprattutto se compromette la sicurezza della circolazione o rende illeggibile la targa. Le sanzioni per la violazione dell’articolo 102 del Codice della Strada variano a seconda della gravità della situazione. In genere, si tratta di una multa che può arrivare fino a 168 euro. In alcuni casi, può essere previsto anche il ritiro della carta di circolazione.

Come lavare l’auto correttamente

In molte città, è vietato lavare l’auto in strada o in luoghi pubblici, sia per motivi di igiene che per il rischio di inquinamento causato dalle acque reflue. Per evitare sanzioni e rispettare l’ambiente, è consigliabile lavare l’auto presso autolavaggi autorizzati o in aree private attrezzate. In alternativa, è possibile utilizzare prodotti per la pulizia dell’auto a secco, che non richiedono l’utilizzo di acqua.

Un lavaggio professionale, eseguito regolarmente con le tecniche e i prodotti giusti, può aiutarti a tenere l’auto pulita ed evitarti spiacevoli rischi. Ricorda che la targa, in particolare, richiede una pulizia accurata per garantire la sua leggibilità. Le forze dell’ordine utilizzano sempre più spesso lettori automatici di targa per identificare i veicoli che violano le normative. Questi dispositivi sono oramai indispensabili poiché possono rilevare le targhe dei veicoli in tempo reale e incrociare i dati con le banche dati delle infrazioni.