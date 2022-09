Latifi fuori da Williams, chi potrebbe arrivare nel 2023?

Con Latifi che conclude il suo percorso in Williams al termine di questa stagione ci sono diversi piloti che sono in lista per quel sedile

La separazione di strade tra Latifi e Williams ha aperto la possibilità di un sedile vacante per il 2023. Molti sono i nomi di piloti che potrebbero essere i nuovi compagni di squadra di Alexander Albon, da piloti più esperti già in Formula 1 a piloti esordienti che provengono dalla Formula 2. Ma vediamo con ordine i possibili candidati al sedile Williams per la stagione 2023.

Il primo nella lista dei desideri di Williams è Nyck De Vries. L’olandese classe ’95, già vincitore del campionato Formula 2 2019 e del campionato Formula E 2020, ha colpito moltissimo con la sua performance durante il GP d’Italia. Chiamato a sostituire Albon, alla guida della Williams si è piazzato al nono posto, conquistando i suoi primi punti alla gara di debutto in Formula 1. De Vries sembra, però, essere molto conteso anche tra Alpine e Alpha Tauri.

I piloti provenienti dalla Formula 2

Due sono i nomi dei potenziali sostituti di Latifi: si parla di Logan Sargeant e Jack Doohan. Sargeant, 21 anni, è attualmente terzo nel campionato di Formula 2, e fa già parte dell’academy di piloti Williams. Tuttavia, dovrà concludere il campionato tra le prime cinque posizioni per ottenere i punti licenza richiesti di cui ha bisogno. Segue Doohan, che nel mondiale di Formula 2 è al quarto posto, e ha bisogno anche lui dei punti licenza necessari. Legato ad Alpine, il CEO Rossi ha espresso, però, la sua preferenza per un esordio di Doohan in una condizione con meno pressione.

E tra i piloti in Formula 1 chi potrebbe prendere il sedile?

In Formula 1 ancora non hanno un sedile confermato per la prossima stagione Ricciardo e Schumacher. Ricciardo, dopo il suo addio a McLaren è svincolato da qualsiasi team, ma bisogna vedere se il progetto Williams potrebbe interessargli. Per Williams sarebbe un bel vantaggio avere in squadra un pilota esperto come Ricciardo. Altro contendente potrebbe essere Schumacher, che ha un futuro incerto in Haas, dopo numerose difficoltà e qualche incidente. Il 23enne tedesco sicuramente non è escluso da una potenziale chiamata in Williams.

Ulteriori alternative

Come contendenti al sedile di Latifi in Williams ci sono anche Jack Aitken e Antonio Giovinazzi. Aitken, chiamato a sostituire Russell al Gran Premio di Sakhir 2020, ha concluso la gara piazzando al sedicesimo posto la sua Williams. L’anglo-coreano potrebbe essere una buona alternativa. Ultimo nome in lista è quello di Giovinazzi, che porta con sé esperienza e solidità di tre stagioni in Formula 1. L’italiano, però, sembra essere conteso anche da altri team, Haas tra tutti.