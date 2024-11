Las Vegas e Ferrari. Sarà la volta buona?

Il ritorno della F1 sul circuito di Las Vegas Strip dovrebbe essere una buona notizia per la Ferrari

Ferrari, vincitrice di Monza 2024 e McLaren, vincitrice di Baku, sembrano le favorite a Las Vegas questo weekend dato il circuito veloce. Ma ci sono due elementi che potrebbero ancora far inciampare i favoriti della gara.

Ciò nonostante c’è una Red Bull piuttosto in ripresa dopo la schiacciante vittoria di Max Verstappen in Brasile. La sua vittoria e i pacchetti del suo team siano stati superbi in termini di efficienza aerodinamica per tutta l’attuale era delle regole.

Questo terzo fattore è un asso nella manica sul tracciato di 3,9 miglia, di cui 1,4 miglia sono costituite solo dal rettilineo della Strip, con la RB20 che probabilmente tornerà alle specifiche di riduzione della resistenza aerodinamica nel tentativo di fare ulteriori progressi anche in quest’area.

Ma l’anno scorso a Las Vegas la Ferrari era sulla buona strada per vincere, con Charles Leclerc che aveva superato il controverso leader Verstappen e poi aveva accumulato un consistente vantaggio sull’olandese penalizzato, prima di essere annullato dall’entrata della safety car a metà gara. L’anno scorso, il fattore chiave per il ritmo della Ferrari è stata la capacità della SF-23 di mettere a punto gli pneumatici nelle condizioni fredde, che la Formula 1 solitamente non incontra altrove. Ma dopo che le monoposto rosse sono state fuori ritmo sotto la pioggia di Interlagos, Leclerc ha avvertito: “Quest’anno abbiamo fatto un grande passo avanti nella gestione degli pneumatici, il che significa che abbiamo lasciato qualcosa indietro anche in condizioni di freddo e temperature degli pneumatici, proprio come è successo [in Brasile]”.

“Las Vegas non sarà come lo scorso anno”

La sfida delle basse temperature per Las Vegas è duplice: Erik van der Veen, ingegnere senior del simulatore Ferrari, spiega che rende difficile portare gli pneumatici nella finestra giusta per un singolo giro di spinta e altrettanto difficile mantenerli nella finestra per lunghi giri.

Anche l’asfalto della pista è invecchiato da quando è stato posato prima dell’evento del 2023, il che significa che dovrebbe essere leggermente più ruvido e quindi gli pneumatici potranno aggrapparsi di più alla superficie modificata e offrire ai piloti maggiore aderenza.

Scenario ottimale per Ferrari

“Spero che fornirà livelli di aderenza più vicini a quelli che incontriamo di solito e sarà più facile lavorarci”, ha affermato il direttore delle prestazioni di Aston Martin, Tom McCullough.

Ciò significa che anche se la Ferrari non avesse sacrificato il vantaggio del riscaldamento degli pneumatici per migliorare il degrado degli stessi in gara (una mossa che ha migliorato il suo pacchetto nel complesso), l’invecchiamento della pista dovrebbe naturalmente dare una spinta agli altri team.

Anche Aston punta tutto sulla velocità

All’Aston, McCullough spera anche che le caratteristiche dell’AMR24 si adattino un po’ meglio a questa pista, mentre il team verde cerca di andare oltre quella che è stata un’ultima dura gara.

“Il circuito più simile a [Vegas] è Baku”, ha aggiunto McCullough. “Ci sono molte curve a bassa velocità, pochissime curve ad alta velocità, ed è un circuito che richiede un’efficienza aerodinamica molto elevata”.

“Ci sono molte zone rettilinee con potenza limitata da cui deriva il tuo tempo sul giro. La tua auto deve essere veloce sui rettilinei non solo per il tempo sul giro, ma anche per la capacità di gara”. Il paragone con Baku accresce le aspettative per la McLaren, dopo che quest’anno Oscar Piastri ha battuto Leclerc proprio lì. Il team arancione ha inoltre monopolizzato la prima fila della griglia di partenza anche nel Gran Premio d’Italia di quest’anno, un altro circuito caratterizzato da molti lunghi rettilinei.

La Ferrari potrà sfoderare il suo pacchetto di alettoni posteriori “speciali Monza” a Las Vegas questo fine settimana, ma la McLaren non potrà usare l’alettone utilizzato in Italia e a Baku dopo aver accettato di modificare l’elemento superiore del suo alettone posteriore rendendolo più sottile .

McLaren e Ferrari sembrano avere una corsa più serrata per la vittoria a Las Vegas con la Red Bull rispetto alla serie di gare in rettilineo di Monza e Baku a settembre, dove la squadra di Verstappen ha avuto grosse difficoltà con il lavoro di assetto della vettura.