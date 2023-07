Lando Norris vs Lewis Hamilton: i commenti dividono i fan

Lando Norris ha recentemente commentato come Lewis Hamilton si lamenti di non aver mai lottato veramente dato che era sempre in testa

Norris crede che guidare per la 19esima e la 20esima posizione sia molto più straziante e dura. Nei commenti in risposta alle lamentele mosse da Lewis Hamilton, ha aggiunto: “So che Lewis si lamenta molto di quanto sia fantastica la nostra macchina e di quanto sia pessima la loro, ma non hanno una macchina cattiva”

Più tardi, quando Verstappen ha parlato di quanto si sia sentito male per Norris all’inizio della stagione quando era in difficoltà, il pilota della McLaren ha risposto: “Non è stato [bello]. Lo so. Ieri Lewis si è lamentato di quanto fosse facile finire fuori dalla prima posizione. Prova a correre in 19° e 20°. Non l’ha mai fatto in vita sua. Questa è l’unica cosa che Lewis non ha fatto in Formula 1″.

Sebbene tutti e tre i piloti e gli altri nella sala della conferenza stampa si siano fatti una bella risatina dopo quel commento di Norris, le opinioni dei fan erano nettamente divise.

Alcuni si sono scagliati contro Lando Norris , affermando quanto fosse offensivo il commento nei confronti di Lewis Hamilton, anche se Brit ha sempre elogiato e sostenuto il primo.

Altri hanno sostenuto che l’affermazione non fosse del tutto errata dal momento che Lewis Hamilton è stato in posizioni decenti durante la sua carriera in Formula 1 anche quando era un debuttante

Lando Norris ora pensa a vincere

Norris ha recentemente dichiarato che può avere una possibilità di vincere la sua prima gara solo se Max Verstappen si ritira dalla gara. Il britannico è arrivato secondo nel GP d’Ungheria di F1 2023.

Alimentando l’improvvisa rinascita al vertice della McLaren, Norris ha ottenuto secondi posti consecutivi a Silverstone e in Ungheria. Quando Nico Rosberg ha intervistato Norris dopo la gara e gli ha chiesto quando poteva aspettarsi di ottenere la sua prima vittoria in gara, il britannico ha detto ironicamente: “Se Max si ritira o qualcosa del genere, allora forse? Ma nel momento in cui lui è così veloce la vedo dura a meno che non commetta errori o succeda qualcosa.”

Max Verstappen sta attualmente dominando lo sport e guida comodamente il campionato con 281 punti. Questi commenti sono stati fatti durante la conferenza post-gara dopo il GP d’Ungheria di F1 del 2023, quando Max Verstappen valutava la stagione di Lando Norris.