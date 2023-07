Lando Norris, chi rompe paga il trofeo

Le celebrazioni di Lando Norris si sa, sono sempre particolari, ma questa volta l’inglese sembra si sia cacciato in guai più seri, rompendo il trofeo di Max Verstappen sul podio

Weekend dell’Ungheria concluso sul circuito di Budapest. Il pilota olandese della Red Bull porta a casa un’altra vittoria dopo aver dominato durante tutta la durata della gara, e strappando la prima posizione al sette volte campione del mondo. Ennesima cerimonia di champagne per il torrro numero uno della scuderia di Milton Keynes, a farlo compagnia sul podio è stato anche Lando Norris e Sergio Perez. Tuttavia, ad aggiungere un po’ di pepe questa volta è stato l’episodio tra Lando Norris e il trofeo di Max Verstappen, chi rompe paga sempre ?

Per quanto riguarda la risposta che dovrebbe corrispondere a ‘sì’, questa volta la vicenda è un po’ diversa. Il pilota della McLaren, celebre per le sue particolari ‘aperture di champagne’ , questa volta ha peccato di eccessiva forza, rompendo il trofeo di Max Verstappen. Nessuna preoccupazione, tra i due si è solo creato un esilarante botta e risposta che va ad aggiungere un po’ di pepe ai racconti del paddock. Di fatti a seguito di questo Lando Norris parla della gara affrontata e dei progressi fatti con la vettura. “Siamo molto felici del progresso che abbiamo fatto. Passare da una parte all’altro rispetto a cinque gare fa, adesso abbiamo entrambi superato il Q1 questo weekend. E riuscire a combattere per la pole position è una bella soddisfazione. Vedremo cosa ci riserverà il resto dell’anno.” .

La risposta di Max Verstappen

A seguito di questo il pilota inglese si apre su quanto accaduto con il trofeo dando la colpa al due volte campione del mondo Max Verstappen: “è colpa sua per averlo messo lì, basta mantenerlo con due mani attaccato, non è un mio problema” conclude ridendo. Il due volte campione del mondo Max Verstappen giunge ai microfoni della stampa, e dopo averlo sentito le parole del novellino della McLaren si apre così: ”Colpa mia? Ti becchi un cartellino rosso per questo. Nessun problema, andrò da Zak Brown più tardi, sono sicuro che avrà un po’ di soldi da parte per poter ricomprare un trofeo”.