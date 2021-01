Honda, Tanabe: “Lavoriamo duramente per il titolo 2021”

Honda si appresta a disputare la sua ultima stagione in Formula 1. Tanabe racconta la determinazione dei suoi ingegneri in vista del 2021

Nelle ultime due stagioni Honda ha mostrato dei buoni passi in avanti a livello di prestazioni e competitività, confermati dai risultati ottenuti in pista. Tuttavia, il gap con Mercedes è ancora troppo elevato ed è chiaro che c’è molto lavoro da fare per poter ridurlo e ottenere una migliore competitività.

Toyoharu Tanabe, direttore tecnico Honda, ha affermato che il costruttore giapponese sta lavorando duramente nel corso di quest’inverno, per poter dare la possibilità alla Red Bull di lottare per il titolo in questa stagione 2021.

Honda è consapevole dei passi in avanti compiuti lo scorso anno, contando le tre vittorie ottenute da Red Bull e AlphaTauri. Ciò nonostante, la power unit non è ancora riuscita ad impensierire la Mercedes, che continua a dominare fin dal 2014, quando ha preso il via questa nuova era della Formula 1 caratterizzata dai motori ibridi.

Tanabe è consapevole che la possibilità di concludere l’avventura di Honda al termine della stagione 2021, vincendo un titolo iridato sia un compito molto arduo. Ciò nonostante gli ingegneri si stanno dimostrando determinati a lottare per quest’obiettivo.

“Ovviamente, stiamo sviluppando la nostra power unit per il 2021, non solo a livello di prestazioni ma anche affidabilità. Siamo consapevoli che la nostra posizione sia tuttora indietro rispetto alla Mercedes. Non ci dimentichiamo degli altri concorrenti che sicuramente non dormiranno nei mesi fuori stagione,” aveva così dichiarato Toyoharu Tanabe al termine della stagione 2020.

“Avremo un periodo fuori stagione molto corto quest’anno, tuttavia tutti i concorrenti della Formula 1 daranno il massimo per poter vincere delle gare, e anche il campionato. Non è una cosa semplice dover dire che vinceremo”.

“D’altro canto, saremo lieti poter vincere più gare e poi provare a diventare degli sfidanti per il titolo nel 2021. Per questo, lavoreremo duramente sulla nostra power unit in vista del prossimo anno,” ha così aggiunto Tanabe.

TOYOHARU: “DOBBIAMO MIGLIORARE LA NOSTRA AFFIDABILITA'”

La vittoria di Max Verstappen, ottenuta all’ultima gara della stagione 2020 ad Abu Dhabi, avrà sicuramente portato determinazione e spirito combattivo alla Honda. Ne servirà molta durante questi mesi di pausa e di preparazione in attesa di un nuovo campionato.

Inoltre, il costruttore giapponese nel nuovo anno porterà con sé tutto quel bagaglio di conoscenze acquisite nel 2020. Esperienze che trasferirà nel nuovo progetto con la speranza di migliorare la propria posizione e ottenere di più in termini di risultati.

“Complessivamente, è stato un risultato molto positivo per Honda, che ha potuto concludere in bellezza la stagione. Altra cosa positiva che abbiamo imparato dalle scorse stagioni, è quella di poter migliorare la nostra affidabilità. Purtroppo siamo stati costretti a usare le tre power unit a disposizione dei piloti, per non prendere le relative sanzioni,” ha così spiegato il direttore tecnico giapponese.

“Insieme ai nostri team partner, lavoreremo duramente nel corso di questa breve pausa fuori stagione, per migliorare la prestazione, e presentarci ai nastri di partenza ancora più forti,” ha così aggiunto in conclusione Tanabe.