La regola del 35: come sapere quale auto è giusta per te rispetto al tuo stipendio

Seguite la regola del 35 e non sbaglierete mai, in questo modo saprete sempre qual è l’auto giusta da acquistare in base allo stipendio che percepirete al mese. Proseguite nella lettura e capirete.

Quando entriamo in una concessionaria ci sono tanti modelli su cui “perdere la testa”, poi vedere tutte quelle auto parcheggiate, super lucide con quel tipico odore di nuovo che emoziona sempre, ci fa perdere un pò la razionalità nella scelta.

Se non abbiamo problemi di soldi allora si può scegliere il modello che più ci piace, quello che ci colpisce anche secondo le caratteristiche del veicolo. L’unico pensiero in questo frangente è scegliere il modello e il colore con più o meno optional.

Qualora invece faceste parte della categoria che i conti a fine mese purtroppo devono farseli, allora prima di scegliere un’auto dovrete necessariamente seguire la regola del 35 e vi troverete bene, bilanciando le vostre entrate con le vostre uscite.

La regola del 20/4/10

Prima di acquistare un’automobile è bene farsi sempre dei calcoli e sapere qual è la cifra massima su cui potete puntare, in modo da evitare di farsi tentare dal venditore, il cui ruolo giustamente è quello di vendere. Oltre al metodo del 35 di cui vi parleremo a breve, c’è anche un altro metodo molto utilizzato che potrebbe esservi di aiuto, si tratta della regola del 20/4/10.

In questo caso, il 20 sta per la percentuale (20%) che l’acquirente dovrebbe essere in grado di pagare come acconto, in modo da avere una rata più bassa, il 4 decreta il numero di anni per cui si dovrebbe pagare un finanziamento, non dovrebbe mai superare i 4 anni se non si vogliono pagare eccessivi oneri finanziari. Il 10 invece, riguarda l’importo totale di spese annuali che non bisognerebbe mai superare per l’auto. Quindi la manutenzione dovrebbe sempre aggirarsi sul 10% delle vostre entrate, in modo da ammortizzare sempre i costi, continuando a vivere in armonia la propria vita finanziaria.

Con la regola del 35 non sbagli

Quando è ora di comprare un’auto nuova dal concessionario, bisogna necessariamente valutare diversi fattori, purtroppo non possiamo focalizzarci soltanto sul modello che più ci piace, ma dobbiamo tenere conto dei costi annuali e sicuramente delle caratteristiche, qui entra in gioco la regola del 35. Per questo motivo, un metodo molto gettonato per capire se abbiamo trovato l’auto che fa per noi è quella di non acquistare nessun modello che superi il 35% del nostro reddito annuale.

Con questa cifra riusciremo a pagare l’auto e anche tutto il resto, bollette, spesa alimentare e così via. Qualora le auto nuove superassero il vostro budget, potreste indirizzarvi verso il settore dell’usato. Naturalmente nulla vi vieta di fare rate più lunghe e acquistare il veicolo che più vi aggrada, alla fine con i vostri soldi potete farci quel che volete, questi sono solo consigli finanziari rilasciati dagli esperti.