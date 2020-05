La SF71H arriva a casa Raikkonen!

Da questa mattina, il pilota di Espoo, potrà sfoggiare la SF71H, la Rossa, con cui ha vinto l’ultima gara nel 2018

Alzi la mano chi non vorrebbe avere una Ferrari nel proprio garage? Probabilmente è il sogno di tutti gli appassionati di motori. Tuttavia in pochi possono permettersi questp sfizio. Solo Kimi Raikkonen invece, nel proprio garage può conservare la Ferrari SF71H, quella con cui nel 2018 vinse ad Austin l’ultima gara della sua carriera.

Una macchina particolare quella, forse la miglior Rossa dell’era turbo-ibrida. Una Ferrari con cui la coppia Vettel-Raikkonen è stata in grado di totalizzare sei vittorie e cinque pole position e che questa mattina è arrivata in Svizzera nella villa del finandese. A diffondere la notizia è stato lo stesso Iceman con due Instagram Stories.

Nella prima si vede Kimi, scrutare lo scarico della vettura, in perfetta tenuta casalinga, con pantaloncini, ciabatte e cappellino dell’Alfa Romeo Racing. Nella seconda Story invece, la si vede la Ferrari nella sua nuova locazione, il garage di casa Raikkonen, in mezzo alle moto da cross, tutte rigorosamente col numero 7. La Ferrari ha risposto con tweet, “Speriamo ti piaccia!”

Pochi sono i dubbi sulla riuscita del regalo. Quella lì, come detto, è una Ferrari particolare, con cui Kimi ha vinto una gara emozionante, su un circuito, quello di Austin, dove il Cavallino non aveva mai vinto. Iceman però, al via, bruciò letteralmente Lewis Hamilton, scattato dalla pole, per poi impostare il suo ritmo. Fu aggressivo quando dovette difendere la posizione dall’inglese partito con una strategia a due soste. Glaciale nel finale, quando Lewis e Verstappen si fecero ingombranti nei suoi specchietti.

Poi il retropodio, dove Raikkonen orgoglioso e felice, chiese a Hamilton, “Hai vinto il mondiale?”. La risposta fu un secco NO, proprio a causa di quella Ferrari lì, in grado di batterlo, su un circuito dove ad eccezione del 2013, aveva sempre vinto. Quella Ferrari, che ora allogia a casa Raikkonen.