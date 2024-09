Art. 4 Legge 689/1981: stampalo e tienilo a bordo | Perché questa vecchia normativa può salvarti da una multa esagerata

L’articolo 4 della Legge 689/1981 rappresenta una sorta di “scudo” per gli automobilisti. In alcuni casi, infatti, la responsabilità amministrativa può essere esclusa

La Legge 689/1981, nota come “Legge sulle sanzioni amministrative”, rappresenta un pilastro del nostro ordinamento giuridico. Al suo interno, l’Articolo 4 in particolare, introduce una serie di cause di non punibilità che possono escludere o attenuare la responsabilità di chi ha commesso una violazione amministrativa.

L’articolo 4, in particolare è una norma fondamentale nel nostro ordinamento giuridico che disciplina la responsabilità amministrativa. In sostanza, questa legge stabilisce le condizioni in cui una persona può essere ritenuta responsabile per una violazione amministrativa e, di conseguenza, sottoposta a una sanzione.

In sostanza, l’articolo 4 afferma che non risponde delle violazioni amministrative chi ha agito nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima. Ciò significa che se una persona ha infranto una norma amministrativa mentre stava svolgendo correttamente il proprio lavoro o esercitando un diritto che la legge gli riconosce, non può essere sanzionata.

L’articolo 4 della Legge 689/1981 ha un’importanza cruciale perché bilancia l’interesse pubblico con i diritti individuali. Da un lato protegge i cittadini ed evita che persone che agiscono in buona fede o per motivi di forza maggiore siano punite.

Dall’altro, garantisce l’efficacia dell’azione amministrativa consentendo agli operatori di agire con prontezza e decisione in situazioni di emergenza. Le cause di esclusione della responsabilità devono essere valutate caso per caso e richiedono spesso una dimostrazione rigorosa dei fatti.

Articolo 4 della Legge 689/1981: Esempi pratici di applicazione

Ci sono situazioni in cui, pur avendo commesso un fatto che potrebbe essere sanzionato secondo il Codice della Strada, una persona può essere esonerata dalla responsabilità amministrativa. Le cause di esclusione della responsabilità devono essere valutate accuratamente e richiedono spesso una documentazione per stabilire le situazioni.

Se durante la guida ti trovi costretto a violare il Codice della Strada per evitare un danno più grave (ad esempio, sbandare per evitare un pedone che attraversa improvvisamente), potresti invocare lo stato di necessità. Analogamente, se stai trasportando un ferito grave in ospedale e per farlo devi superare un semaforo rosso, potresti essere giustificato dall’adempimento di un dovere.

Questa legge può essere impugnata anche se una persona commette una violazione perché si è sbagliata sui fatti. In questi casi non è responsabile a condizione che l’errore non sia dovuto a sua colpa. Ad esempio, se superi un semaforo rosso perché pensi che sia verde a causa di un momentaneo abbagliamento, potresti non essere sanzionato.